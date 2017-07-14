Дефицит бюджета сырьевой империи составил в первом полугодии 1,2% ВВП

Дефицит федерального бюджета РФ за январь—июнь 2017 год составил 489,1 млрд рублей или 1,2% ВВП. Такие предварительные данные приводятся в материалах Минфина.

По оценке министерства, за первые 6 месяцев текущего года в бюджет РФ поступило 7 трлн 120,8 млрд рублей или 52,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год».

Исполнение расходов составило 7 трлн 609,9 млрд рублей или 46,1% к уточненной росписи.

За отчетный период Федеральная налоговая служба собрала в бюджет 4 трлн 496,3 млрд рублей. Федеральная таможенная служба перечислила 2 трлн 84,6 млрд рублей. Остальные ведомства пополнили бюджет на 539,8 млрд рублей.

Добавим, что на 1 июля 2017 года совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 987,3 млрд рублей, совокупный объем средств Фонда национального благосостояния — 4,385 трлн рублей.

Для сравнения: за 2016 год дефицит бюджета РФ составил 2 трлн 967,298 млрд рублей или 3,5% ВВП.

Закон о бюджете на 2017 год сформирован исходя из предполагаемого дефицита бюджета в 3,2% ВВП при среднегодовой цене нефти $40 за баррель.

ВВП России в 2016 году снизился на 0,6%, говорится в еженедельном мониторинге Минэкономразвития. По данным министерства, в декабре 2016 года промышленность по сравнению предыдущим месяцем выросла на 0,4%, в то же время спад на 0,2% зафиксирован в сфере сельского хозяйства, на 1% — в сфере розничной торговли, на 1,4% — в сфере строительства.

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