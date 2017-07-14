Сенатор Александров успокоил нищих учителей и врачей: их квалификация отстаёт от депутатской

Сенатор от Калужской области Алексей Александров заявил, что депутат должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители других профессий, "потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации". Об этом он заявил в комментарии агентству Regions.Ru.

"Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника", - сказал первый заместитель председателя комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров.

Он поделился своими мыслями о несправедливых, по его мнению, разговорах о завышенных зарплатах парламентариев.

"Вообще тяжело считать чужие деньги и рассуждать по этой проблеме. Любимая тема - почему учителям, врачам платят так мало, в 3-4 раза меньше депутатов? Ну давайте депутатам вовсе не платить! Зачем депутату машина? - пусть ходит пешком. Зачем депутату рабочее место? - пусть пишет на пеньке, как Ленин... Но это все пустые, уличные разговоры, такой подход неверен", - заявил сенатор.

Комментируя свою позицию РБК, Александров пожаловался, что цитату "вырвали из контекста", "чтобы подчеркнуть, что врач ничего не получает, а депутат получает много". "Это чисто провокационная позиция изображения этой фразы", - сказал Александров.

Он добавил, что учитель или врач должны получать большую зарплату, "соответствующую его квалификации и полезности людям". "Должен ли получать министр здравоохранения больше, чем рядовой врач? Трудно сказать. Я уверен, что профессор университетский должен получать больше, чем парикмахер, как это было при советской власти, а сегодня профессора получают в десять раз меньше, чем парикмахеры", - добавил он.

65-летний Александров - доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, был депутатом Государственной Думы первого, второго и третьего созывов, при поддержке партий "Выбор России", "Наш дом - Россия" и "Отечество - Вся Россия". В нынешнем сенате он представляет Калужскую область и является членом "Единой России". Его полномочия истекают в 2020 году.

Согласно декларации о доходах, за 2016 год сенатор Александров заработал 7,36 млн руб.

Красноярская прокуратура проверяет решение депутатов вдвое поднять себе зарплаты

О принятии членами Заксобрания Красноярского края законопроекта, увеличивающего их зарплату со 100 до 200 тысяч рублей, 11 июля со ссылкой на источник в региональном парламенте сообщило РИА "Новости". Решение было принято на последней сессии законодательного сезона 2017 года.

Как сообщает "Коммерсант", депутаты красноярского заксобрания от ЛДПР требуют созыва чрезвычайной сессии парламента, чтобы отменить закон о повышении зарплат краевым депутатам и чиновникам.

Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Александр Глисков утверждает, что проект закона, который обсуждался на комитетах, к сессии в последний момент был заменен на другой. В итоге депутаты за него проголосовали по незнанию. Краевая прокуратура инициировала проверку законности решения депутатов.

Глисков утверждал, что при голосовании не знал, что в законопроект внесена подобная поправка и проголосовал неосознанно. Красноярский "Седьмой канал" провел проверку депутата на детекторе лжи, и специалисты-полиграфологи из центра "Полиграф" сделали вывод о том, что парламентарий не обманывал и в самом деле не знал о поправке.

В среднем оклад депутата заксобрания составляет около 40 тыс. руб., а с учетом надбавок, которые выплачиваются обычно ежемесячно, примерно 100 тыс. руб. С внесением изменений в закон в среднем зарплата увеличится до 160 - 200 тыс. руб.

По данным Росстата, в первом квартале текущего года средняя зарплата педагогов общеобразовательных учреждений в России составила 33,2 тысячи рублей в месяц, в Красноярском крае - 36,1 тысячи.

В 2015 году депутат Заксобрания Свердловской области единоросс Илья Гаффнер прославился советом россиянам поменьше есть в кризис. Эти слова вызвали шквал возмущения среди россиян. Блогеры предложили депутату "меньше воровать". Вскоре он стал банкротом, был уличен в сокрытии доходов от кредиторов и получении фальшивого диплома о высшем профессиональном образовании.

В феврале 2017 года своей низкой зарплатой, "как у изгоя", выражал недовольство депутат петербургского Заксобрания, член "Единой России" Андрей Васильев.

- У меня к сенатору, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - только один дополнительный вопрос: в чём заключается "квалификация" депутата? ведь нет специальных курсов, нет такой квалификации вообще в природе! - но вот кто сказал, что депутаты обязательно должны быть миллионерами, как Матвиенко, Нарусова и многие другие? что, они ближе к народу, когда не в виде зарплат даже, а просто в виде процентов и дивидендов получают такие нетрудовые доходы?

Новость по теме:

Самые богатые женщины Путинской России работают народными избранницами