Кемеровские силовики обыскали штаб навалистов

Силовики 14 июля пришли с обыском в предвыборный штаб Алексея Навального в Кемерово, сообщил в Twitter сам оппозиционер, решивший участвовать в выборах президента России в 2018 году.

Позднее в паблике "Команда Навального в Кемерово" в соцсети "ВКонтакте" сообщили подробности. "В полицию якобы позвонили и сообщили, что у нас в штабе хранятся экстремистские материалы, - говорится в сообщении. - Теперь изымают все агитационные листовки и газеты, которые мы только сегодня успели получить".

"Забрали пять пачек газет по 250 штук в каждой и листовки. Пока никого не задерживают", - отметили соратники Навального.

Штаб Навального в Кемерово был открыт 18 марта.

В свою очередь мэр Кемерово Илья Середюк утвердил муниципальную программу профилактики терроризма и экстремизма на 2018-2020 годы. Соответствующий документ и сама программа опубликованы на сайте горадминистрации 10 июля.

В рамках этой программы кемеровские власти готовы потратить более 150 миллионов рублей, в том числе на то, чтобы нанимать частные компании для охраны массовых акций и объяснять школьникам последствия участия в несанкционированных митингах, отмечает сайт Тайга.инфо.

"Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных городах страны, в том числе и в городах Кузбасса, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей города Кемерово", - говорится в постановлении об утверждении программы.

Власти этого города планируют противостоять "призывам деструктивно настроенных элементов к участию в несанкционированных акциях гражданского неповиновения" и других незаконных массовых мероприятиях.

С начала июля силовики провели череду обысков и изъятий агитматериалов в штабах Навального - в Красноярске, Новосибирске, Орле, Москве, Вологде, Астрахани, Чебоксарах, Перми, Екатеринбурге, Казани, Хабаровске.

Помимо этих проблем со штабами Навального во многих городах борются иными способами. В ночь на 14 июля в хабаровском штабе замазали краской окна и залили клеем замочную скважину входной двери. 4 июля активисты общественного движения "Отряды Путина" разгромили штаб Навального в Краснодаре. В апреле штаб в Уфе забросали яйцами, в марте у петербургского штаба подожгли дверь, а в Томске в том же месяце заблокировали дверь монтажной пеной.

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