Ловца покемонов Соколовского внесли в список террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла блогера Руслана Соколовского, приговоренного к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно за оскорбление чувств верующих, в перечень террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

"Соколовского внесли в список террористов и экстремистов — его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы", — сказал юрист.

Агентство отмечает, что данную информацию подтверждает сайт Росфинмониторинга – там Соколовский действительно числится в списке россиян, причастных к экстремистской деятельности.

"Соколовский Руслан Геннадьевич 20.10.1994 года рождения, город Шадринск, Курганская область", - указано в перечне действующих террористов и экстремистов. Всего в списке 7524 человека.

Неделю назад Свердловский областной суд смягчил приговор Соколовскому с трех с половиной лет условного заключения до двух лет и трех месяцев. Апелляционная инстанция исключила обвинение в незаконном хранении спецсредства — "шпионской" ручки с видеокамерой.

Защита Соколовского планирует оспорить законность самой уголовной статьи за оскорбление чувств верующих.