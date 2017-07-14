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Московский листок

Британская Фемида дала пять лет за деятельный антифашизм Бенджамину Стимсону

Опубликовано 14.07.2017 в разделе комментариев 0

фемида днр англия
Британская Фемида дала пять лет за деятельный антифашизм Бенджамину Стимсону

Британский суд вынес первый приговор в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе. Процесс проходил в Манчестере, сообщает BBC. Подсудимый — 41-летний социалист Бенджамин Стимсон был принзнан виновным в том, что «содействовал третьим лицам в совершении террористических преступлений». 

Мужчину приговорили к пяти годам и четырем месяцам заключения. Судья уточнил, что приговаривает Стимсона к восьми годам заключения, но вычитает треть этого срока за признание вины. Доказательств того, что британец непосредственно участвовал в войне в составе сил ДНР и ЛНР, суд не нашел. С него также сняли обвинения в подготовке терактов. 

Как рассказал сам Стимсон, он провел на востоке Украины четыре месяца в 2015 году, работая водителем скорой помощи. 

«Я не террорист. Я не такой, как эти джихадисты, которые уезжают в Сирию», — заявил фигурант дела.

От редакции: Вот так, уважаемые граждане. Казалось бы - только что во Франции открыто (уже пятое в ЕС!) диппредставительство ДНР, а в Европарламенте выступил Алексей Албу, один из выживших в одесском Доме профсоюзов активистов, тоже антифашист, координатор коммунистической, ныне запрещённой на Украине организации "Боротьба"... Казалось, что разум всё же возвращается к старушке-Европе. Но не тут-то было! То, что решение суда мотивировано политически, очевидно: ведь подсудимый социалист и уехал сдерживать наци-наступление по идейным, а не каким-либо иным, бандитским соображениям. Доказательств, тем более, что Бенджи воевал - нет. Очевидно, что буржуев разозлили его репортажи из ДНР, за это и осудили, за гласность - и за "голос Европы", причём Европы прогрессивной, вещавший с "захваченных территорий".

Но ведь это именно буржуазная Фемида - причём считающая себя для Европы образцовой. Это она постоянно судит в Лондоне олигархов из РФ, причём всегда берёт сторону того, что "на коне". Так как же она должна относиться к тем, кто идейно посягает на основы буржуазной законности - на святую частную собственность? Сурово - даже тот, кто не воевал, но убеждениями антифашист и был на территории сопротивления укронацизму, должен сидеть в тюрьме. Не сотни российских или украинских олигархов, "законно" грабящих народ своих стран, а вот этот социалист... Да, прав был старина Сартр: правосудие бывает только классовым.

Д.Ч.  

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