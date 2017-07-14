На египетских курортах продолжают убивать туристов

В результате нападения неизвестного с ножом в одном из отелей в египетской Хургаде ранена гражданка РФ, в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает, передает "Интерфакс" со ссылкой на генконсульство России в Хургаде.

"По предварительным данным, в результате нападения ранена гражданка РФ. Женщина получила несколько ножевых ранений", - сказал собеседник агентства.

По словам генерального консула РФ в Хургаде Джамшеда Болтаева, пострадавшая имеет двойное гражданство – российское и украинское.

Ранее сообщалось, что при нападении на отель в Хургаде погибли двое туристов, предположительно, из Украины, еще четверо человек получили ранения. По предварительной информации, атаковавший туристов человек приплыл на закрытый пляж гостиницы с общественного пляжа, находящегося неподалеку.

Associated Press со ссылкой на источник в египетских службах безопасности сообщает, что среди жертв нападения — трое граждан Сербии, двое граждан Украины и один гражданин Польши.

Нападавший был задержан. По данным Associated Press, в момент нападения мужчина кричал по-арабски: «Прочь с дороги, мне нужны не египтяне».