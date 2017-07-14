Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Госдуме подумывают вытаскивать РФ из ВТО, куда её загнал Путин в роковом 2012-м

Опубликовано 14.07.2017 в разделе комментариев 0

либералы болотная вто
В Госдуме подумывают вытаскивать РФ из ВТО, куда её загнал Путин в роковом 2012-м

В Государственную Думу РФ внесен законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). С соответствующей инициативой о денонсации протокола по присоединению России к ВТО выступили группа депутатов-коммунистов. 

Авторы законопроекта ссылаются на экспертное мнение аналитического центра ВТО-информ. Так, согласно их данных, за последние пять лет убытки российской казны от присутствия в организации составили 871,3 миллиарда рублей. Ущерб прошлогодний стоил России 4,6% ВВП. 

Сообщается, что требование ВТО в том, чтобы власти страны отказались поддерживать производителей и выровняли тарифы на услуги естественных монополий, нанесло непосредственный ущерб экономике страны. 

Переговоры о вступлении РФ в ВТО велись 18 лет (1993-2011). Полноправным членом организации Россия стала 22 августа 2012 года.

- А напомнить вам, - встревает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - при каких внутриполитических обстоятельствах втаскивали РФ в ВТО? это происходило на фоне яростной невидимой борьбы с оппозицией и уже ведущегося "Расследования НТВ Анатомия протеста", Удальцова и Развозжаева, представителей левой оппозиции уже наметили в показательные политзаключённые, а как раз они-то были против ВТО и неолиберализма всегда! но побеждали иные силы, и Путин на троне, таком родном, был согласен на всё: особенно додавливать восставших 6 мая "совков" неолиберальными реформами.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Единоросска Фошина агитирует на средства налогоплательщиков в Лефортово за себя и бьёт тех, кто ей мешает
Единоросска Фошина агитирует на средства налогопла...
14.07.2017
Чем кончится путинский застой?
Чем кончится путинский застой?
14.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Госдуме подумывают вытаскивать РФ из ВТО, куда её загнал Путин в роковом 2012-м (0)
На египетских курортах продолжают убивать туристов (0)
Британская Фемида дала пять лет за деятельный антифашизм Бенджамину Стимсону (0)
Ловца покемонов Соколовского внесли в список террористов (0)
Кемеровские силовики обыскали штаб навалистов (0)
Сенатор Александров успокоил нищих учителей и врачей: их квалификация отстаёт от депутатской (2)
Дефицит бюджета сырьевой империи составил в первом полугодии 1,2% ВВП (1)
"Останкино" лишили госаккредитации (2)
Рубль продолжает кланяться доллару и евро (0)
Обереги Путина и РПЦ весят много и обходятся стране недёшево, но так нужно господу (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Британца из "Интербригад".воевавшего в армии ДНР, осудили на 5 лет и 4 месяца в Манчестере
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк-видеoблoггер:))
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Нападение в Хургаде
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Выгоним американских дипломатов из России
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Эммануэль Макрон на верху блаженства и Дональд Трамп - тоже
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss