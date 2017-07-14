В Госдуме подумывают вытаскивать РФ из ВТО, куда её загнал Путин в роковом 2012-м

В Государственную Думу РФ внесен законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). С соответствующей инициативой о денонсации протокола по присоединению России к ВТО выступили группа депутатов-коммунистов.

Авторы законопроекта ссылаются на экспертное мнение аналитического центра ВТО-информ. Так, согласно их данных, за последние пять лет убытки российской казны от присутствия в организации составили 871,3 миллиарда рублей. Ущерб прошлогодний стоил России 4,6% ВВП.

Сообщается, что требование ВТО в том, чтобы власти страны отказались поддерживать производителей и выровняли тарифы на услуги естественных монополий, нанесло непосредственный ущерб экономике страны.

Переговоры о вступлении РФ в ВТО велись 18 лет (1993-2011). Полноправным членом организации Россия стала 22 августа 2012 года.

- А напомнить вам, - встревает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - при каких внутриполитических обстоятельствах втаскивали РФ в ВТО? это происходило на фоне яростной невидимой борьбы с оппозицией и уже ведущегося "Расследования НТВ Анатомия протеста", Удальцова и Развозжаева, представителей левой оппозиции уже наметили в показательные политзаключённые, а как раз они-то были против ВТО и неолиберализма всегда! но побеждали иные силы, и Путин на троне, таком родном, был согласен на всё: особенно додавливать восставших 6 мая "совков" неолиберальными реформами.