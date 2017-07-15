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Московский листок

Стало известно, зачем Путину Песков

Опубликовано 15.07.2017 в разделе комментариев 1

путин песков
Стало известно, зачем Путину Песков

Владимир Путин потерял своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова во время посещения Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области. Президент пытался отыскать представителя Кремля, когда отвечал на вопрос о возможном продолжении фильма Оливера Стоуна «Путин». Слова главы государства передаёт "Московский комсомолец".

«Меня и в первом-то фильме уговорил сняться Песков. Кстати, где он? Нету, смылся куда-то! Так вот, первая моя реакция была: а зачем? Но он заверил, что это очень важно, чтобы американцы таким образом больше узнали о России, обо мне. И я согласился. То, что я видел — а видел я далек не все, мне кажется более-менее объективным», - заявил Путин.

- Я наконец-то понял, зачем Путину нужен такой откровенно бессмысленный пресс-скеретарь, как Песков, - догадался главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вовсе не для того, чтобы формировать информационную повестку главы государства - Песков на это просто не способен. И даже не затем, чтобы озвучивать умные мысли - и с этим у Пескова не очень здорово. Он нужен затем, чтобы было на кого сваливать провалы этой информационной политки, а они, видимо, запланированы, поскольку неизбежны! Кто придумал эту глупую заказуху у Оливера Стоуна? А Песков! Где он, подать сюда... А-а, смылся окаянец, прячется где-то в отвалах. Ну ведь и правда - сидел парень секретарем посольства в Турции, наверно, что-то там понимал по-турецки. И вдруг - в пресс-службу президента, где поначалу на его лице читалась разве что растерянность... Я представляю. Вот поставь меня сейчас секретарем посольства в Анкару - навряд ли получится умно выглядеть. Да я б и не согласился. А этот почему-то согласен, хоть и неглупый парень на самом деле. Почему? Ну, судя по доходам, конечно, не прогадал, а клоун - это ведь не дурак, это профессия такая. Хотя путинские кадровые решения все же загадка - отличного пиарщика и толкового дипломата назначить руководить ВПК, хорошего министра МЧС отправить командовать войсками, странного когалымского парня сделать мэром Москвы... Хотя после премьер-министра Димона все они блекнут, конечно. Владимир Владимирович, назначьте меня послом в Китай, я ни одного слова по-китайски не знаю, честное слово! Или в Большой театр - вообще ничего в музыке не смыслю!



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Всего комментариев к статье: 1
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Лис написал 15.07.2017 00:37
Браво А.Баранов!
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