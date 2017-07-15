В деле ИГПР "ЗОВ" - финальный беспредел

Заседания судов были почти каждый день и я не успевала освещать их отдельно. Поэтому сокращаю и соединяю репортажи за три судебных дня.

О конспирации

Заседание суда по делу ИГПР ЗОВ 10 июля началось уже традиционно - с разрешения вопроса, можно ли проводить дело без адвоката Суханова? Опять напомню, для тех, кто не читал предыдущую статью, - адвоката Суханова избили приставы Тверского суда, практически поощряемые судьями. И Суханов, с согласия К. Барабаша, разорвал с ним соглашение и уехал. После этого Барабаш заявил в суде отвод Суханову и заключил договор с адвокатом Н. Курьяновичем. (Теперь на 4 подсудимых в деле всего два адвоката).

И вот судья Криворучко типа озаботился тем, что Суханов разорвал договор с Барабашом без его, Криворучко, согласия, и теперь письмами в Иркутск требует от Суханова, чтобы тот вернулся в Москву, а каждое заседание начинает с решения вопроса, можно ли проводить дело без Суханова? Типа, ну такой я судья - ну все мельчайшие вопросы соблюдаю, даже те, которые в законе не оговорены.

До сих пор сторона защиты не возражала проводить слушание без Суханова, но тут, видимо, фарисейство Криворучко достало Барабаша и Кирилл «поддержал» заботу Криворучко - согласился, что без Суханова слушать дело нельзя, остальные подсудимые и адвокаты поддержали Барабаша, обвинители тут же заявили, что дело можно слушать и без Суханова, Криворучко начал слушание.

Опять, чуть ли не по традиции, Мухин тут же заявил возражение на действия председательствующего:

«Судья Криворучко отказывается рассматривать заявления об отводе своей персоне по требованиям части 2 статьи 64 УПК РФ на том основании, что все ранее неизвестные обстоятельства для его отвода во всех случаях свидетельствуют об его заинтересованности в исходе дела, а он уже один раз отказался удовлетворять отвод себе по этому основанию. По этой преступной логике, судья, один раз отказав в отводе себе по основаниям заинтересованности, в дальнейшем может совершать любые преступления против правосудия, к примеру, брать взятки, сожительствовать с обвинителями, подделывать протоколы и фальсифицировать доказательства, но при этом оставаться как бы достойным судьёй, не заслуживающим отвода.

Возражаю против этих действий председательствующего и требую рассмотреть мои заявления об отводе».

Как всегда Мухин пытался заявить отвод, Криворучко не дал, но Мухин подаёт и эти заявления об отводе через канцелярию. Криворучко заявил, что он рассмотрит заявление об отводе себе потом (?). Поэтому читателям, думаю, это заявление можно дать и сейчас.

«Статья 240 УПК РФ «Непосредственность и устность» требует, чтобы судья устно и непосредственно исследовал все доказательства по уголовному делу, для чего судья «оглашает протоколы и иные документы». В нашем деле обвинители со скоростью 23 листа в минуту пролистали 5400 листов дела, а Криворучко требует считать, что этим он ознакомил суд с материалами дела.

В то же время, защита желает огласить ходатайства и заявления, по которым суд обязан принять решение, а судья Криворучко не просто не удовлетворяет ходатайств - он не даёт ходатайства и заявления зачитывать и тем самым не исполняет полномочия судьи.

Согласно полномочиям судьи, установленных частью 4 статьи 29 УПК РФ, судья обязан: «Если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное определение или постановление, в котором обращается внимание соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер. Суд вправе вынести частное определение или постановление и в других случаях, если признает это необходимым».

Не смотря на это, судья отказывается рассматривать нарушение прав подсудимых, совершённое преступным сообществом следователей прокуроров и судей, не давая подсудимым заявлять об этом, хотя факт подобных преступлений является доказательством невиновности подсудимых.

А это прямо указывает, что судья Криворучко открыто выступает на стороне обвинения, следовательно, лично заинтересован в исходе данного уголовного дела.

Посему в силу части 2 статьи 64 и части 2 статьи 61 УПК РФ, заявляю отвод федеральному судье А.В. Криворучко».

Итак, собственно слушание началось с попыток Брабаша И его адвоката Курьяновича представить доказательства невиновности Барабаша, а Криворучко на давал это сделать, требуя, чтобы Курьянович начал допрос Барабаша, после чего можно было бы считать судебное следствие законченным. Это при том, что Криворучко не дал представить доказательства не только Барабашу, но и Парфёнову. Минут 15 Криворучко ломал Курьяновича, наконец тот согласился начать допрос, а потом опросить явившихся свидетелей. Допрос Барабаша шёл очень долго, но в связи с тем, что он показывал в принципе то, что уже показали и Мухин, и свидетели, то я не буду воспроизводить.

Замечу только, что Мухин опять получил замечания судьи за неуважение к гособвинителям. А Мухин пояснил, что в обвинительном заключении сказано, что подсудимые действовали конспиративно, и чтобы Брабаш понял, о чём он спросит, Мухин рассказал, что когда он получал обвинительное заключение в прокуратуре ЦАО, то видел, как прокуроры и следователи для совершения своих преступных дел (чтобы их не подслушали) выскакивают на улицу и там ведут разговоры по телефонам. И с посетителями сначала переговаривают на улице, и только потом заводят в здание для официальных процессуальных действий. И Мухин даже предложил гособвинителям, чтобы они сообщили прокурору ЦАО, что их методы конспирации никуда не годные, и что их опять поймает ФСБ, как поймала на связях с ворами в законе первого следователя по делу ИГПР ЗОВ Бычкова, которым вёз взятку своим генералам (которых после ареста тут же выдал). Криворучко не дал Мухину продолжать, но тот спросил Барабаша, занимались ли такой конспирацией участники ИГПР ЗОВ? Кирилл ответил отрицательно, но в свою очередь подтвердил, что когда его допрашивал помянутый следователь Бычков, то Бычков действительно выбегал на улицу, чтобы оттуда ответить на поступивший ему звонок.

На этом закончу.

После допроса Барабаша начали слушать свидетелей. Сначала выслушали приехавшего с Костромы Р.В. Замураева, который, не смотря на помехи со стороны Криворучко и гособвинителей, сумел показать, что суды в Костроме оправдали его за то, за что запретили АВН - за распространение листовки «Ты избрал - тебе судить!». После Романа Владимировича был допрошен председатель Экспертного совета оппозиции М.Г Аншаков, председатель Межрегиональной Общественной Организации «Общество Защиты Прав Потребителей «Общественный контроль в действии»» и председатель Экспертного совета оппозиции. Михаил Геннадьевич показал, что подсудимые входили в Экспертный совет с целью добиться честности при подсчёте голосов при голосовании, поскольку при фальсификации итогов голосования бессмысленно проведение референдума. И показал то, что уже показали и многие другие свидетели - при проведении различных мероприятий с участием ИГПР ЗОВ никакие правоохранительные органы никогда не предъявляли претензий ни к участию ИГПР ЗОВ, ни к символике участников ИГПР ЗОВ. Далее выступил фотограф «Дуэли», хорошо знавший В. Парфёнова, А.Л. Меллер, который показал то, что и другие свидетели - ничем, кроме референдума, подсудимые не занимались.

А далее Криворучко дал, наконец Парфёнову заявить ходатайство, которое Парфёнов пытался заявить ещё на заседании 3 июля. Он сообщил, что у него начало резко падать зрение и он практически уже ослеп на один глаз, а в Бутырской тюрьме нет глазного врача и Парфёнов просил Криворучко предложить начальнику тюрьмы отвезти его в обычную больницу для консультации.

Все подсудимые и защитники поддержали, гособвинители были против, Криворучко отказал. Но зато вынес постановление продлить срок заключения под стражей до 27 октября.

Криворучко «погнал»

12 июля Криворучко начал пакетами рассматривать заявления и ходатайства, которые он раньше рассматривать отказывался, а теперь взялся рассмотреть их сразу все. Ну, к примеру, он рассмотрел сразу все заявления об отводе себе, которые ранее отказался рассматривать, и которые по этой причине были поданы через канцелярию, причём, первый отвод, заявленный Мухиным, был датирован аж 8 февраля 2017 года. И какой смысл был рассматривать эти заявления 12 июля? Ну, представьте, если бы Криворучко отвёл себя, то как бы он объяснил, по какому праву он рассматривал дело пять месяцев, если подлежал отводу?? Надо ли вам объяснять, какое решение по заявлениям об отводе Криворучко принял, не рассмотрев ни единого довода из указанных заявлений и даже не огласив их? То есть, это было не рассмотрение заявлений об отводе, а откровенно-циничная фикция.

И далее Криворучко точно так же начал рассматривать поданные ему через канцелярию ходатайства о приобщении к делу доказательств. Понять его было трудно, само собой, что большинство ходатайств он оставил без удовлетворения, но неожиданно приобщил к делу ряд доказательств, которые раньше приобщать отказал. В частности, вдруг приобщил к делу:

1. Доказательства того, что в федеральном списке экстремистских материалов отсутствуют материалы, содержащие в наименовании слова «www.igpr.info» «www.igpr.net» «www.igpr.ru» и «ymuhin.ru», которые раньше отказался приобщать на том основании, что эти доказательства, якобы, не имеют отношения к делу.

2. Ещё одно заключение специалиста Я. С. Городецкого, о том, что в списках экстремистских организаций отсутствует ИГПР ЗОВ.

3. Заключение специалиста-филолога И.Б. Левонтиной.

4. Заключение специалиста-политолога С.С. Сулакшина.

Чтобы не загружать текст, дам только один эпизод из заключения С.С. Сулакшина:

«Из 19 признаков сравниваемых двух организаций частично совпадают только два. В обоих случаях их ранг - «второстепенный признак». В 17 случаях признаки не совпадают. В 11 случаях ранг не совпадающих признаков «первостепенный», в 6 случаях ранг - «второстепенный».

Таким образом, в пользу тождественности двух организация говорит 10,5% доводов. В пользу нетождественности говорит 89,5% признаков.

Это более, чем убедительный результат, позволяющий обоснованно утверждать, что:

ИГПР «ЗОВ» не является организацией, тождественной МОД •АВН». идентичной или сходной с ней;

ИГПР «ЗОВ» не является формально переименованной МОД «АВН»:

ИГПР «ЗОВ» не является организацией, продолжающей или возобновляющей деятельность МОД «АВН»;

ИГПР «ЗОВ» не является организацией, действующей в интересах ни от имени МОД «АВН»».

Затем Криворучко рассмотрел ещё рад ходатайств, среди которых я бы остановилась на ходатайствах Мухина, связанных одно с другим. Сначала он заявил о вынесении судом постановления о допросе свидетелей защиты в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетелей другими участниками судебного разбирательства (оцените сарказм):

«Европейская Конвенция «О защите прав человека и основных свобод», принятая 4 ноября 1950 года и обязательная для исполнения в России, установила пунктом 3d статьи 6: «Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие права: … допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него…».

Статья 244 УПК РФ установила равенство прав сторон на предоставление доказательств.

Часть 5 статьи 278 УПК РФ установила: «При необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его близких родственников, родственников и близких лиц суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит определение или постановление».

Причём, исходя из Европейской Конвенции и статьи 278 УК РФ о равенстве сторон, недоступными для визуального наблюдения могут быть как свидетели обвинения, так и свидетели защиты.

Уголовное дело против подсудимых фальсифицировано преступным сообществом лиц, устроившихся судьями, прокурорами, следователями и работниками УВД, в связи с этим, свидетелям, разоблачающим это преступление судей, прокуроров и следователей, грозит опасность фальсификации против них уголовного дела и лишения свободы.

Доказательством этого являются следующие обстоятельства.

1.Обвинительное заключение констатировало: «потерпевших нет, исков к подсудимым никто не предъявлял», а государственных обвинителей по этому делу преступное сообщество доставляет в суд под конвоем, что является беспрецедентным для отечественной и мировой судебной практики и доказывает, что преступное сообщество боится честных граждан, а бояться честных граждан могут только бесчестные преступники.

2. Хотя Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ) никаким судом не признана экстремистской организацией и никаких мер по её признанию экстремистской организацией прокуратурой не принято, тем не менее, следователем по ОВД отдела по РОВД СУ по ЦАО ГСУ СК России по Москве Талаевой Н.А. от 08 июня 2016 года возбуждено уголовное дело по:

- части 2 статьи 2822 УК РФ «Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

- части 1 статьи 2823 УК РФ «Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации».

Таким образом, членам ИГПР ЗОВ, выступающим по этому делу свидетелями, грозит за их показания лишение свободы от этого преступного сообщества, так как своим показанием они доказывают своё участие в ИГПР ЗОВ.

Поскольку судья Криворучко отказался выносить частное постановление о прекращении указанных уголовных дел, то по основаниям статей 244 и 278 УПК РФ и пунктом 3d статьи 6 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», принятой 4 ноября 1950 года, мы просим суд вынести постановление

- о допросе свидетелей защиты в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетелей со стороны преступного сообщества лиц, устроившихся судьями, прокурорами, следователями и работниками МВД».

Далее я буду опускать уже показанную выше мотивировку, и давать только само прошение, в данном случае, о повторном допросе свидетелей П.П. Власова и И. Пономарёва:

«…Если суд откажется вынести постановление о допросе свидетелей защиты в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетелей защиты со стороны преступного сообщества лиц, устроившихся судьями, прокурорами, следователями и работниками МВД, то в связи с этим отказом и нарушением равенства сторон в предоставлении доказательств, во исполнение положения статей 244 и 278 УПК РФ и пунктом 3d статьи 6 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», принятой 4 ноября 1950 года, мы просим суд:

- провести повторный допрос свидетелей П.П. Власова и И. Понамарёва на тех же условиях, что и свидетелей защиты, то есть, огласив подлинные данные о личности этих свидетелей и в условиях визуального наблюдения за ними всеми участниками судебного процесса»ю

Далее, как вывод их первых ходатайств Мухин просит об исключении недопустимых доказательств:

В связи с отказом суда удовлетворить первые два ходатайства и во исполнение положения статей 244 и 278 УПК РФ и пунктом 3d статьи 6 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», принятой 4 ноября 1950 года, мы просим суд - признать недопустимыми и исключить из числа доказательств по настоящему делу показания свидетелей:

П.П. Власова

И. Понамарёва

-так, как они допрошены не при тех же условиях, что и свидетели защиты».

Но и это не всё, что Мухин выжал из пункта 3d статьи 6 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод». Далее он просит суд допросить свидетелей защиты, явившихся в суд:

«…Начиная с 12 апреля 2017 года, судья Криворучко отказывается слушать явившихся для дачи показаний свидетелей на том основании, что они могли присутствовать ранее на заседаниях суда. Таким образом, судья Криворучко отказался допрашивать и тех свидетелей, которые указаны в обвинительном заключении, как показывающие против меня:

Легонькова В.М.

Володько В.А.

Асоеву А.П.

Лаврухина В.В.

Илюхина К.В.

А также приглашённых защитой свидетелей:

Судоргина А.Н.

Джугашвили Я.Е.

…Но в данном случае не это главное. Пять свидетелей, представленных в суд обвинением, допрашивались пять месяцев, и суд даже не пробовал проверить, а отсутствовали ли в зале суда эти свидетели, а не получали ли эти свидетели сведения со стороны обвинения о том, что показывали остальные свидетели. Кроме того, свидетель Пыжьянова, вызванная обвинением, к примеру, не только слушала в зале суда дело на всех судебных заседаниях до своего допроса в суде, но и показала, что накануне допроса в суде она подверглась инструктажу с угрозами от сотрудников ЦПЭ МВД.

В связи со сказанным выше и во исполнение положения статей 244 и 278 УПК РФ и пунктом 3d статьи 6 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», принятой 4 ноября 1950 года, мы просим суд допросить указанных выше свидетелей…».

И после отказа, как развитие этого ходатайства, Мухин заявляет ходатайство о признании недопустимым доказательством показаний свидетеле допрошенных обвинением:

«…В связи с вышесказанным и на основании постановления суда, считающим недопустимыми доказательствами показания свидетелей, для которых судьёй Криворучко и судебными приставами не были обеспечены требования статьи 264 УПК РФ, ПРОШУ:

- признать недопустимыми и исключить из числа доказательств по настоящему делу показания свидетелей:

И.В. Пыжьяновой

Ю.Н. Нехорошева

А.Ю. Нечитайло

П.П. Власова

И. Понамарёва».

Разумеется, судья отказал, но в деле остались следы того, что одиозным свидетелям обвинения нельзя верить. Кроме того, раз в законе есть декларация о равенстве сторон, так покажите нам это равенство!

Далее, из наиболее интересных ходатайств, удовлетворять которые Криворучко отказал, было ходатайство вызвать следователя Талаеву, для объяснения всех несуразностей дела.

Что было неприятно, так это то, что Криворучко назначил следующее заседание на следующий день, что очень тяжело для подсудимых, находящихся в тюрьме. Свет в камерах гасят в 23-00, а включают в 7-00, а их привозят из суда в 24-00 (таковы особенности курсирования автозаков между судами и СИЗО), а забирают их из камер в 6-00. У Барабаша, Парфёнова и Соколова просто нет светлого времени, чтобы подготовиться к слушанию.

Без протоколов как доказательств

13 июля был длинный и тяжёлый день, подсудимые и адвокаты подали множество ходатайств о приобщении к материалам дела доказательств невиновности, но Криворучко практически все эти ходатайства оставил без удовлетворения. Чтобы не оставить хронику этого дня без текста, дам возражение Мухина на действия Криворучко. Интересно, что подать возражение Мухин пытался в начале первого часа, а разрешил Криворучко его огласить только после шести вечера.

«Председательствующий судья Криворучко не даёт нам защищаться тем, что не просто не рассматривает наши ходатайства и заявления, но и не даёт их подавать, не даёт возражать. А поданные через канцелярию ходатайства рассматривает не по одному и сразу же, а через много месяцев и пакетом, без их зачитывания. Так 12 июля были рассмотрены сразу все заявления об отводе без их оглашения, первое из которых было подано в канцелярию за пять месяцев до рассмотрения - 8 февраля 2017 года. Если бы судья Криворучко отвёл себя в феврале, то как бы он объяснил, по какому праву он рассматривал дело пять месяцев, если подлежал отводу??

При этом судья Криворучко мотивирует это попрание УПК РФ тем, что при заявлении ходатайств или возражений, мы «злоупотребляем своим правом на защиту». Само по себе это выражение малограмотно, поскольку в русском языке злоупотребить можно только чем-то чужим на пользу себе и во вред другому, скажем, злоупотребить чьим-то доверием. Своим правом злоупотребить нельзя, скажем, выражение «вы злоупотребляете своим правом на жизнь», звучит крайне глупо, поскольку это означает, что вы во зло себе употребляете, то есть наносите вред себе своим правом на жизнь для чьей-то пользы.

Право на защиту гарантировано нам статьёй 45 Конституции РФ: «2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».

Председательствующий ещё ни разу нас не упрекнул в том, что мы применяем запрещённые законом способы защиты своих прав, и не указал, каким законом запрещены наши попытки заявить ходатайства или возражения.

Возражаю против этих действий председательствующего и требую восстановить наши права на защиту».

Между прочим, Криворучко и ухом не повел - и он, и гособвинители продолжили обрывать подсудимых «злоупотреблением права на защиту».

Из десятков рассмотренных ходатайств я выделю только одно. Парфёнов написал всем депутатам Думы, ответили всего 89 человек, но часть депутатов переслала письма Парфёнова Генпрокурору, а тот переслал их для ответа Прокурору Москвы. И прокуратура Москвы ответила не только депутатам, но и самому Парфёнову, и в этом ответе начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму Прокуратуры Москвы М.С. Быстрова разъясняется суть обвинения: подсудимые обвиняются «по факту организации деятельности «Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть».

Парфёнов попросил приобщить это письмо к делу, гособвинители не посмели возразить своему начальству, но Криворучко сам отказал, догадавшись, что это письмо рубит всё обвинение с самого его начала. Ведь ИГПР ЗОВ не запрещена судом.

Ещё можно добавить, такое короткое ходатайство Мухина, которое было отвергнуто Криворучко со злобой.

«В связи с тем, что государственные обвинители и судья не могут понять, разъяснение какого существа дела требуют от них подсудимые и защитники, прошу суд пригласить специалиста-лингвиста по выбору суда, чтобы специалист разъяснил государственным обвинителям и судье, что сторона защиты требует от обвинителей сообщить:

- как называется та организация, в организации которой нас обвиняют?

- каким экстремистским правонарушением эта организация занималась?»

Что было главным в заседании 13 июля? Стало ясно, что Криворучко «гонит события» и закончит судебный этап «представление доказательств» в этот день и назначит прения. В прениях обвинители и защитники с подсудимыми оперируют рассмотренными в суде доказательствами. Но где они? Ведь согласно статье 83 УПК РФ доказательствами являются протоколы судебных действий, а деле ИГПР ЗОВ протоколы судебных заседаний особенно важны, поскольку доказательствами вины и невиновности подсудимых на 95% являются показания свидетелей, а эти показания официально зафиксированы только в протоколах! И Защита ходатайствовала и ходатайствовала ознакомить её с протоколами до прений, чтобы иметь возможность оперировать доказательствами из протколов.

А судья Криворучко не представил ещё ни единого протокола за 9 месяцев судебных заседаний. И не собирается представлять вопреки УПК РФ! Он представит их после того, как вынесет приговор, то есть собирается фальсифицировать протоколы под свой приговор.

Вот с этим суд и выходит на прения в 12-00 17 июля 2017 года.

Соб. корр.