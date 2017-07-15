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Московский листок

Мимоза попала в список наркотических средств

Опубликовано 15.07.2017 в разделе комментариев 4

Мимоза попала в список наркотических средств

Правительство дополнило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, запрещенных или подлежащих контролю на территории страны. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

В частности, под новые ограничения попали "мак снотворный" (Papaver somniferum) и "мимоза хостилис" (Mimosa tenuiflora), которая содержит психоактивное вещество диметилтриптамин.

"В российском сегменте интернета зафиксирована активность по распространению высушенных частей растения "мимоза хостилис", которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин, а также его семян, применяемых для культивации", - отметили в правительстве.

Всего в перечень включены 12 наименований. Согласно опубликованному документу, в раздел контролируемых в России психотропных веществ попали "Дезхлорэтизолам", "Диклазепам", "Клоназолам". В раздел "наркотические вещества" - "Метоксикетамин", "Фуранилфентанил", "Беноциклидин".

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: "Подарок" к 8 марта
СтарпЁр написал 15.07.2017 13:21
"Ну, вот, дождались. Теперь веточка мимозы к 8 марта станет совсем недоступной роскошью"
*
Это не та мимоза. Речь о мимозе из Бразилии, где в лесах живет очень много диких "абизян" и пидaрacoв - Донов Педро, традиционно вкушающих эту мимозу.
***
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Re: а множество стишков и песенок со словами "розы...мимозы" тоже отнесут к запрещенным материалам?
Григорьич написал 15.07.2017 12:23
Подправят и стихи. Добавят "наркоугрозы".
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"Подарок" к 8 марта
Григорьич написал 15.07.2017 12:21
Ну, вот, дождались. Теперь веточка мимозы к 8 марта станет совсем недоступной роскошью. То, панимашь, боролись с "браконьерством", запрещали сбор дикоросов (а мимоза растет в Абхазии, просто как дикие кусты). Теперь - "донюхались" до "наркосодержательности"...
Цветочная мафия рулит?
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(без названия)
Рудольф написал 15.07.2017 12:14
Интересно, а множество стишков и песенок со словами "розы...мимозы" тоже отнесут к запрещенным материалам?
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