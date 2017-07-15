Мимоза попала в список наркотических средств

Правительство дополнило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, запрещенных или подлежащих контролю на территории страны. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
В частности, под новые ограничения попали "мак снотворный" (Papaver somniferum) и "мимоза хостилис" (Mimosa tenuiflora), которая содержит психоактивное вещество диметилтриптамин.
"В российском сегменте интернета зафиксирована активность по распространению высушенных частей растения "мимоза хостилис", которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин, а также его семян, применяемых для культивации", - отметили в правительстве.
Всего в перечень включены 12 наименований. Согласно опубликованному документу, в раздел контролируемых в России психотропных веществ попали "Дезхлорэтизолам", "Диклазепам", "Клоназолам". В раздел "наркотические вещества" - "Метоксикетамин", "Фуранилфентанил", "Беноциклидин".
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СтарпЁр написал 15.07.2017 13:21
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Это не та мимоза. Речь о мимозе из Бразилии, где в лесах живет очень много диких "абизян" и пидaрacoв - Донов Педро, традиционно вкушающих эту мимозу.
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Григорьич написал 15.07.2017 12:23
Григорьич написал 15.07.2017 12:21
Цветочная мафия рулит?
Рудольф написал 15.07.2017 12:14