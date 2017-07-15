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Московский листок

Полицай-лихач насмерть сбил двух пешеходов в Чувашии

Опубликовано 15.07.2017 в разделе комментариев 2

полиция автомир чувашия
Полицай-лихач насмерть сбил двух пешеходов в Чувашии

В Чувашии полицейский насмерть сбил двух пешеходов. Он был трезв, но превысил скорость, сообщили в Следственном управлении СКР по региону. Возбуждено дело, решается вопрос об избрании для него меры пресечения. 

Инцидент произошел накануне вечером в Яльчикском районе Чувашии на автодороге между деревнями Новое Тинчурино и Большая Таяба. Полицейский, не находясь при исполнении служебных обязанностей, на автомобиле Scoda Octavia сбил двух мужчин в возрасте 28 и 54 лет, жителей деревни Малая Таяба. От полученных травм оба пешехода скончались на месте происшествия. 

"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего сотрудника межмуниципального отдела МВД России "Комсомольский". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - цитирует "Интерфакс" сообщение СКР. 

Следователи указали, что водитель двигался "со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и без учета дорожных и метеорологических условий". 

Он был трезв: "По результатам проведенного медицинского освидетельствования состояние опьянения у подозреваемого не установлено". 

В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения. 

В свою очередь пресс-служба МВД по Чувашской Республике сообщает о начале служебной проверки по данному факту. По ее результатам будет решен вопрос об увольнении сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей.

Напомним, вчера, 14-го июля и на трассе М10 под Великим Новгородом возле населённого пункта Кузнецовка столкнулись три легковых автомобиля и три грузовика.

Предположительно, авария произошла по вине погибшего водителя одной из легковых машин, он не соблюдал дистанцию с фурой. Погибли 3 человека, еще трое получили ранения.

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Всего комментариев к статье: 2
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полицейский или бандит
Григорьич написал 15.07.2017 14:18
Был когда-то такой французский фильм - "Полицейский или бандит".
Нам, воспитанным на цитатах "моя милиция меня бережет", это казалось абсурдистским перегибом.
Но все течет, все меняется. И к нам пришли эти "новые реальности".
Вся страна - большая Кущевка...
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(без названия)
стоик823 написал 15.07.2017 13:43
как часто полицаи нарушают закон?
как часто полицаи нарушают общечеловеческую мораль?
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