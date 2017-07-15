В Египте исламист напал с ножом на туристов, в Иране - на имама

В метро столицы Ирана Тегерана произошла резня: человек с ножом напал на имама. Полиция открыла стрельбу, пострадали в итоге полтора десятка человек, получившие ножевые и огнестрельные ранения.

Инцидент произошел на станции, находящейся в пригороде иранской столицы - городе Рей, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr. Резней обернулся словесный конфликт между священнослужителем и молодым мужчиной. В какой-то момент от выхватил нож и напал на священнослужителя.

После этого находившиеся поблизости пассажиры вмешались в конфликт, однако нападавший ранил еще минимум двоих.

Прибывшие на место ЧП полицейские вынуждены были открыть огонь для задержания нападавшего. В результате не менее 15 человек получили ножевые и огнестрельные ранения, указывает ТАСС.

Напомним, вчера при аналогичном нападении на пляже одного из отелей в Хургаде, погибли две туристки из Германии. Теракт - не единственная возможная причина.

Нападавший, 28-летний Абдель Рахман Шаабан, может принадлежать к группировке "Исламское государство" (запрещено в РФ), передает РИА "Новости" со ссылкой на новостной портал "Сада аль-Баляд". Об этом заявил источник в органах безопасности Египта. Издание утверждает, что преступник исповедовал идеологию ИГ*, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Сообщается также, что преступник говорит по-немецки и перед нападением общался с иностранцами.

Как передает Reuters, в МИД Германии также заявили, что инцидент был случаем "атаки на иностранцев".

Однако у египетских СМИ есть и другие предположения. Elmwatin также со ссылкой на силы безопасности Египта пишет, что нападение могло стать результатом бытовой ссоры. По данным издания, в нее были вовлечены две женщины - из Египта и с Украины. После ссоры муж обиженной египтянки напал с ножом на обидчицу и ее знакомых.

Согласно третьей версии, преступник страдал психическим заболеванием и в момент атаки не осознавал, что делал.