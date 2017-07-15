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Московский листок

В Москве арестовано двое фэсбов-взяточников

Опубликовано 15.07.2017 в разделе комментариев 1

коррупция фсб
В Москве арестовано двое фэсбов-взяточников

Сразу два полковника из центрального аппарата ФСБ оказались в СИЗО по обвинению в вымогательстве взяток за обеспечение безопасности главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ и его клиентов. Офицеры вымогали деньги у руководителя частного охранного предприятия за заключение с ним контракта на охрану объектов. Тот сделал несколько подношений, а затем обратился в управление собственной безопасности ФСБ, сообщает "Коммерсант".

Газета сообщает об аресте начальника одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрея Кутернина и его заместителя Алексея Костенкова, которые обвиняются военным следственным управлением СКР по Москве в получении взятки "группой лиц, занимающих госдолжности". В материале газеты не указаны ни даты ареста, ни задержания офицеров.

Помог следствию гендиректор ЧОП "Отряд-1" Глеб Сницеров, рассказавший о вымогательстве взяток офицерами ФСБ, курирующими работу ГлавУпДК при МИД РФ. Он передал Костенкову ряд подношений на сотни тысяч рублей. Последний конверт передавал уже под контролем сотрудников УСБ. Задержанный с поличным полковник Костенков решил сотрудничать со следствием и отнес 200 тыс. руб. в кабинет своего начальника полковника Кутернина. На следующий день задержали и Кутернина.

Основанием для ареста полковника Кутернина послужило обвинение в совершении тяжкого преступления.

Сотрудничавшего со следствием Костенкова изначально отправили под домашний арест. Однако затем ВСУ СКР и его отправило в СИЗО. Произошло это после того, как его супруга пыталась встретиться со свидетелем Сницеровым - следствие посчитало, что женщина могла оказать давление на руководителя ЧОПа.

ЧОП и ГлавУпДК при МИД России заключили договор стоимостью 113,9 млн руб., который будет действовать в течение двух лет - с 9 июня 2017 по 31 июля 2019 года.

Напомним, какие были скандалы с фэсбами всего лишь год назад. И как-то подзабылось уже всё... А структура-то процветает! И, главное, "концы в воду" были уже тогда, в июле 2016-го.

Информация о массовом заезде на автомобилях Mercedes Gelandewagen в Москве в пресс-службу столичной полиции не поступала. "В настоящее время в пресс-службу главка данной информации не поступало", - сказал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее ряд СМИ опубликовали материалы том, что столичная полиция проводит проверку информации о нарушении ПДД кортежем из нескольких десятков внедорожников Mercedes, на которых якобы проехали выпускники Академии ФСБ.

Напомним, 22 мая Абдувахоб Маджидов в компании приятелей устроил на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen опасные гонки по Москве с демонстративным нарушением правил дорожного движения. Зная, что их преследуют сотрудники ДПС, они продолжали опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом молодые люди вели видеозапись и транслировали ее в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

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Всего комментариев к статье: 1
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стоик823 написал 15.07.2017 22:24
сортирный Карлик там до майора дополз?
чем больше звезд на погонах , тем более гнилой фрукт под погонами?
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