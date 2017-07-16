Нацболы атаковали посольство Великобритании в Москве, требуя освободить Бена Стимсона

Вечером в субботу активисты партии «Другая Россия» атаковали посольство Великобритании в Москве. Была вывешена растяжка «Free Ben Stimson» и зажжены файера. Задержана на месте проведения акции нацболка Екатерина Леперт.

Нацболы требуют пересмотра приговора и освобождения Бена Стимсона, приговоренного вчера манчестерским судом к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы за участие в ополчении ДНР.

Бен Стимсон - активист движения "Интербригады" и боец ополчения ДНР в 2015 году. В Москве жил в нацбольском бункере. По возвращению в Англию, он был арестован британскими спецслужбами.

Партия «Другая Россия» в 2014-м году создала добровольческое движение «Интербригады», переправившее в народные республики Донбасса порядка двух тысяч добровольцев и волонтеров, десятки тонн снаряжения и гуманитарной помощи. Бен Стимсон – активист нашего движения.

Стимсон – рабочий парень из Англии, сын профсоюзного лидера – шахтера, разоренного политикой печально известной Маргарет Тэтчер. Бен Стимсон ненавидит западный империализм, и в ДНР его привело желание помочь восставшему против киевской хунты народу Донбасса.

Партия «Другая Россия» заявляет: уголовное преследование Бена Стимсона на фоне открыто действующих в Великобритании вербовщиков Халифата, представителей чеченских террористов и наемных бойцов карательных батальонов украинской Нацгвардии является целиком и полностью политически мотивированным. Лицемерная британская «элита», бомбившая Сербию, Афганистан, Ирак, Ливию и многие другие страны, руководствуется злобой и ненавистью к России.

Партия «Другая Россия» приложит все усилия для того чтобы вырвать нашего товарища из британских застенков.