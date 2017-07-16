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Московский листок

Нацболы атаковали посольство Великобритании в Москве, требуя освободить Бена Стимсона

Опубликовано 16.07.2017 автором Эдуард Лимонов в разделе комментариев 1

нацболы великобритания бен стимсон
Нацболы атаковали посольство Великобритании в Москве, требуя освободить Бена Стимсона

Вечером в субботу активисты партии «Другая Россия» атаковали посольство Великобритании в Москве. Была вывешена растяжка «Free Ben Stimson» и зажжены файера. Задержана на месте проведения акции нацболка Екатерина Леперт. 

Нацболы требуют пересмотра приговора и освобождения Бена Стимсона, приговоренного вчера манчестерским судом к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы за участие в ополчении ДНР. 

Бен Стимсон - активист движения "Интербригады" и боец ополчения ДНР в 2015 году. В Москве жил в нацбольском бункере. По возвращению в Англию, он был арестован британскими спецслужбами. 

Партия «Другая Россия» в 2014-м году создала добровольческое движение «Интербригады», переправившее в народные республики Донбасса порядка двух тысяч добровольцев и волонтеров, десятки тонн снаряжения и гуманитарной помощи. Бен Стимсон – активист нашего движения. 

Стимсон – рабочий парень из Англии, сын профсоюзного лидера – шахтера, разоренного политикой печально известной Маргарет Тэтчер. Бен Стимсон ненавидит западный империализм, и в ДНР его привело желание помочь восставшему против киевской хунты народу Донбасса. 

Партия «Другая Россия» заявляет: уголовное преследование Бена Стимсона на фоне открыто действующих в Великобритании вербовщиков Халифата, представителей чеченских террористов и наемных бойцов карательных батальонов украинской Нацгвардии является целиком и полностью политически мотивированным. Лицемерная британская «элита», бомбившая Сербию, Афганистан, Ирак, Ливию и многие другие страны, руководствуется злобой и ненавистью к России. 

Партия «Другая Россия» приложит все усилия для того чтобы вырвать нашего товарища из британских застенков.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Восхитительно! написал 16.07.2017 02:46
Эдуард Лимонов и Александр Головенко под одной обложкой!
Чудны дела твои, Господи!
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