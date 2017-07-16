Кто скажет, что Поклонская верующая "пусть первым бросит"...

Приближается 17 июля. Опять начнутся вопли по поводу «расстрела большевиками царской семьи». Надоело говорить и спорить.

Важно помнить, что после позорного отречения от престола, церкви, народа и армии 3 марта 1917-го Николай II стал бывшим царем. Гражданином без паспорта, арестованным вместе с семьей под давлением восставших против самодержавия масс по приказу Временного правительства.

Опять подаст голос из Испании дочка фашистского прихвостня «великая княгиня Мария». Такая же самозваная, как и ее «дом Романовых» из двух человек. Ее самой и великовозрастного сынка Гоши. Который подрабатывал советником у гендиректора «Норникеля» и тоже не прочь поруководить Россией, если призовут.

Кстати, думаю, это мы с Анатолием Барановым и главредом газеты «Президент» Андреем Тюняевым серией разоблачительных публикаций сорвали ее широко разрекламированный приезд к 100-летию отречения царя-батюшки от престола.

Она не просто так 50 раз приезжала в Россию. Она генеральско-чиновничью базу для монархического переворота готовила. Без Его величества гаранта, естественно.

Наградила своими самодельными «святыми орденами» все высшее окружение В.Путина. Включая тогдашних директора ФСБ Н.Патрушева, главу Адм.президента С.Нарышкина (дважды), его преемника С.Иванова…

Пробегите наше Открытое письмо от 5 декабря бессменному председателю Верховного суда В.Лебедеву «Зачем вам орден и дворянство от самозванки «княгини Марии»? (http://forum-msk.org/material/kompromat/12555249.html ).

Всю ночь не мог заснуть. Мучали кошмары. Под утро приснилась мадам Поклонская, которая под ручку гуляла с цесаревичем Николаем по парку Зимнего дворца и что-то выговаривала ему. Тот оправдывался:

- Да ничего у нас, ma chère, с этой Матильдой не было. Так, все платочническое-с…

- Вы должны были знать, что после расстрела мы вас канонизируем в 2000 году, так что надо было думать.

- В следующий раз, ma chère, я буду осмотрительнее, – пообещал будущий организатор и вдохновитель «Кровавого воскресенья».

Конечно, Няша непременно в этот день отчетбучит что-нибудь эпохальное. Запросто может сказать, что однажды к ней явился бывший царь и открыл, что после выборов 18 марта 18-го года победитель должен быть помазан на пожизненное правление. Дабы не прерывалась связь времен.

А вообще хочется побывать в Америке. Не, не для того, чтобы ощутить «крепкое рукопожатие Трампа». И не об отмене санкций его попросить. Они меня не колышут. Я же не олигарх какой-нибудь. Не Вексельберг и не Роттенберг. И даже не стальной магнат Мордашов.

Просто узнать хочется, бывали ли там случаи, когда у президента Соединенных Штатов актеры и режиссеры Голливуда просили защиты от какого-нибудь шибко воцерковленного конгрессмена.

Мы такое диво-дивное с изумлением созерцали 15 июня на «прямой линии Владимира Путина» с народом.

Там прямо из зала популярный актер С.Безруков и режиссер А.Учитель слезно умоляли президента оградить создателей фильма «Матильда» от нападок и угроз депутата Госдумы Н.Поклонской, которая задалась целью не допустить проката этого эротического блокбастера.

А потому, используя свой мандат, без конца строчит депутатские запросы в Генпрокуратуру и прочие контрольно-ревизионные инстанции. Тюрьмой, понимаешь, угрожает. Замучили проверками.

Что же подвигнуло бывшую гражданку Украины, а ныне депутата российской Госдумы на эту изнурительную борьбу? Она утверждает, что запрета фильма в своих письмах к ней требуют верующие, чьи чувства он оскорбляет. Хотя кинороман не вышел на экраны, и его еще никто не видел. Премьера намечена на октябрь.

Так вышло, что по заданию редакции «Патриота» я дважды обращался к пани Поклонской в 2014 году в ее бытность прокурором Крыма. Интересовала ее реакция на вопли иных политиков в Москве «отдать Крым Украине». Ответов не удостоился.

И, тем не более, как говорится, 3 апреля с.г. написал ей в третий раз – уже в Госдуму. Вот некоторые вопросы:

«1. Кто такой, по Вашему мнению, «верующий человек»? В законе толкования нет. Как и чем он может, в частности, в суде подтвердить или доказать свою веру в Бога?

2. Как бы Вы объяснили такую нематериальную субстанцию, как «чувства верующих»? Что это такое?

3. что такое «оскорбление религиозных чувств верующих»? В законе тоже такого определения нет.

Может быть, есть хотя бы примерный перечень богохульственных деяний, широкой общественности неизвестный? В таком случае ради общей пользы его надо побыстрее обнародовать.

«Как Вы заочно узнали, - спрашивал я, - что многие тысячи противников «Матильды» именно православные или мусульманские верующие?»

Далее приводил многочисленные суждения экспертов о неконституционности этой ст.148 ч.1 УК «о чувствах». Всем же понятно, что она ввела неравенство граждан перед законом, поставив верующих (подавляющее меньшинство) над атеистами (подавляющее большинство). Их чувства никак не защищены. Просил высказаться.

Напоминал высокой адресатке и о заповеди Иисуса Христа: «Не судите, да не судимы будете». Высказывал мнение, что требовать наказания для тех, кто будто бы оскорбил чьи-то «религиозные чувства» - значит, идти против учения Господа о всепрощении, милосердии, покаянии и смирении».

Мое обращение, как положено, зарегистрировали в Думе – с номером и датой. Согласно закону от 2 мая 2006 г. об обращениях граждан, «ответ по существу» я должен был получить втечение месяца. Любой.

Однако прошло уже три с лишним месяца, но никаким ответом депутатка ГД Поклонская меня не удостоила. Значит, ответить ей нечего. И возразить тоже.

Из чего я делаю вывод, что прожившая на Украине до 34 лет панночка Поклонская и некрещеная, и неверующая. Евангелия не знает.

Ее блатная «Мурка» в Великий пост в развлекательном шоу на Первом телеканале 11 марта вообще за гранью любой религии и веры.

А в России она попала в разработку авантюристки «княгини Марии», реакционного крыла РПЦ и пляшет под дудку церковных мракобесов.