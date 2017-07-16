Императивный мандат для бюджетного процесса

Предлагаю реформу налогообложения, не имеющую мировых аналогов. Для справедливости надо упомянуть, что её пробраз был в блестящей "Мы - из Солнечной системы" (1965) Георгия Иосифовича Гуревича, хотя там эквивалетном налога был дополнительный трудовой вклад в часах, минутах и секундах, указанных на специальных карточках.



Её суть в том, что дать налогоплательщику выразить свою императивную волю по структуре бюджета, как можно сильнее ограничив возможность для коррупции и закулисных манипуляция, а именно - ежегодно определять в каких пропорциях по основным направлениям он хочет распределять уплачиваемые им налоги.



Приблизительная схема такая. Весной каждый сдаёт вместе с отчётом в налоговую подписанную анкету с желаемым распределением его налогов. Там, где налоги платит бухгалтерия, они сдаются в конвертах в бухгалтерию организации, а та переправляет в налоговый орган. Бюджет условно делиться, допустим, на 10 рубрик.



1) Армия и разведка; 2) полиция, контрразведка, суды, следствие, прокуратура, пенитенциарка; 3) медицина; 4) образование; 5) фундаментальная наука и космос; 6) социальная помощь уязвимым слоям, включая муниципальное жильё многодетным и льготникам; 7) инфраструктура и благоустройство; 8) госуправление; 9) стратегические инвестиции и льготное кредитование и поддержка малого бизнеса и фермерства; 10) культура и спорт...

Всё - условно.



Парламент имеет право заранее добавить на год не больше двух дополнительных рубрик, например, на помощь благоприобретенной провинции или ликвидацию последствий катастрофы или приёма беженцев или внутренних переселенцев.



Парламент имеет право провести перераспределение пропорций расходной части не более, чем на 1/8-1/10 от размеров каждой рубрики. Возможно, с обязанностью через один-два бюджетных года провести компенсацию. Распределение по местным, региональным и общенациональному бюджету производится в зависимости от того, к какому уровню власти отнесены данные расходы.



Анонимные траты - НДС, налог с продаж, акцизы идут на фиксированные траты. Но авторизованные выплаты - налог на крупные покупки, таможенные сборы - распределяются согласно выраженной воле. Юрлица также вправе определить распределение выплачиваемых ими налогов.



Суммированные сведения доводятся до сведения парламента, который, зная градацию расходной части, определяет сумму расходной части бюджета, корректирует рубрикацию (от 10 до 12,5%) и детализирует траты в каждой рубрике.

Чтобы не путать людей с цифирью, предлагаю дать право выстроить рейтинг рубрик - получивший первый номер получает условно 20% всех расходов, десятый номер - 2%, остальные - по установленным пропорциям, например, по гауссиане.



Перед процессом рейтингирования рубрик, представители ведомств, отраслей и партий, разумеется, будут выступать в пользу приоритета своей статьи расходов.



Современные программы без труда снимут проблемы с подсчётами. Получатели пенсий и социальных пособий, освобождённые от налогов, не принимают участие в определении рубрикаций, поскольку не вправе делить чужие деньги.

Однако, выбирая депутатов, в том числе от гипотетической «партии пенсионеров», и митингуя, они получают возможность влиять на увеличение расходной части бюджета и на коррекцию внутри рубрик и между ними.

Я полагаю, что такая мера ещё более демократична и уменьшает отчуждение человека от государства, чем право западноевропейских избирателей рейтингировать кандидатов в партийных списках.