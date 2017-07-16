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Московский листок

Шариков умер...

Опубликовано 16.07.2017 в разделе комментариев 0

Шариков умер...

Актер театра и кино Владимир Толоконников, известный по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме "Собачье сердце", умер в ночь на воскресенье в Москве. Об этом сообщила представитель театра Лермонтова в Алма-Ате, где работал актер, передает РИА "Новости".

"Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра (01.00 мск)", - сообщила она.

Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "СуперБобровы-2". А в субботу вечером вот скончался.

Актеру было 74 года.

Владимир Толоконников является заслуженным артистом Казахской ССР.

Он также сыграл главную роль в фильме "Хоттабыч", вышедшем в 2006 году, за которую он получил кинонаграду MTV-2007 в номинации "Лучшая комедийная роль". 



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