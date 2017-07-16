В Геленджике полиция задержала протестующих, перекрывших трассу М4 "Дон"

В Геленджике полиция разогнала несанкционированный митинг жильцов 14-этажного дома, который власти города признали незаконно построенным и обязали снести. Как передает Интерфакс участники акции перекрыли трассу М4 «Дон».
«За нарушение общественного порядка несколько человек доставлены в отдел МВД России по Геленджику, где в отношении пяти человек были возбуждены дела об административном правонарушении», - цитирует агентство представителя ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По его словам, дела возбуждены по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры).
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CHIPOLINO написал 16.07.2017 10:27
Ужосс! написал 16.07.2017 09:53
chvv написал 16.07.2017 09:34
При любом последующем раскладе строителей нужно лишь лицензии, ну или если строительство могло быть проведено, то наказание должно быть и тех кто запретил это строительство и уволить их за превышение должностными полномочиями. Рассказать об этом случае на ТВ, чтобы и другим не было повадно. Ну я бы так сделал. А кто считает что нужно решать иначе?