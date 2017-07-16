Под Братском, как и год назад, пожар, но не лесной а товарищеский

В Братске Иркутской области произошел крупный пожар в одном из садовых товариществ. По данным МЧС на утро воскресенья, погибли семь человек. Региональное Следственное управление СК отмечает, что среди жертв огня могут быть трое детей. Начата доследственная проверка.

Пожар произошел в ночь на воскресенье в садоводстве "Железнодорожник" в Братске - втором по размеру городе Иркутской области. Когда пожарные прибыли на место ЧП, постройки на одном из участков был полностью охвачен огнем. По данным следователей, там сгорели дом и баня.

На месте пожара были обнаружены останки семерых человек, в том числе, предположительно, троих детей. Следователи в настоящее время устанавливают личности погибших.

Как передает РИА "Новости", в МЧС назвали две возможных причины пожара. По словам начальника главка МЧС по Иркутской области Валентина Нелюбова, возгорание могло возникнуть из-за "внесения постороннего источника огня" или из-за короткого замыкания.

Напомним, год назад власти Иркутской области ввели даже режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона в связи с лесными пожарами, сообщает областное правительство. Режим ЧС вводится прежде всего для того, чтобы можно было использовать средства областного резервного фонда для задействования дополнительной авиатехники, неподведомственной МЧС, отмечается в сообщении.

По данным властей на 26 сентября, в регионе на землях лесного фонда действует семь лесных пожаров на общей площади 255 гектаров, покрытых лесом, в том числе пожар на площади 15 га на землях Министерства обороны РФ в Братском районе и на 50 га земель ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в Ольхонском районе.

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