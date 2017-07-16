Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Под Братском, как и год назад, пожар, но не лесной а товарищеский

Опубликовано 16.07.2017 в разделе комментариев 0

пожары сибирь иркутск братск
Под Братском, как и год назад, пожар, но не лесной а товарищеский

В Братске Иркутской области произошел крупный пожар в одном из садовых товариществ. По данным МЧС на утро воскресенья, погибли семь человек. Региональное Следственное управление СК отмечает, что среди жертв огня могут быть трое детей. Начата доследственная проверка. 

Пожар произошел в ночь на воскресенье в садоводстве "Железнодорожник" в Братске - втором по размеру городе Иркутской области. Когда пожарные прибыли на место ЧП, постройки на одном из участков был полностью охвачен огнем. По данным следователей, там сгорели дом и баня. 

На месте пожара были обнаружены останки семерых человек, в том числе, предположительно, троих детей. Следователи в настоящее время устанавливают личности погибших. 

Как передает РИА "Новости", в МЧС назвали две возможных причины пожара. По словам начальника главка МЧС по Иркутской области Валентина Нелюбова, возгорание могло возникнуть из-за "внесения постороннего источника огня" или из-за короткого замыкания.

Напомним, год назад власти Иркутской области ввели даже режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона в связи с лесными пожарами, сообщает областное правительство. Режим ЧС вводится прежде всего для того, чтобы можно было использовать средства областного резервного фонда для задействования дополнительной авиатехники, неподведомственной МЧС, отмечается в сообщении. 

По данным властей на 26 сентября, в регионе на землях лесного фонда действует семь лесных пожаров на общей площади 255 гектаров, покрытых лесом, в том числе пожар на площади 15 га на землях Министерства обороны РФ в Братском районе и на 50 га земель ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в Ольхонском районе. 

Новости по теме:

Неподалёку от Братской ГЭС замечено обыкновенное рабство 

Жители Братска и Усть-Кута ждут Путина на самолётике, чтобы лесные пожары тушил



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Единоросска Фошина агитирует на средства налогоплательщиков в Лефортово за себя и бьёт тех, кто ей мешает
Единоросска Фошина агитирует на средства налогопла...
14.07.2017
Все - за освобождение активистов ИГПР "ЗОВ"!
Все - за освобождение активистов ИГПР "ЗОВ"!
15.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Под Братском, как и год назад, пожар, но не лесной а товарищеский (0)
В Геленджике полиция задержала протестующих, перекрывших трассу М4 "Дон" (3)
Шариков умер... (1)
Императивный мандат для бюджетного процесса (6)
Кто скажет, что Поклонская верующая "пусть первым бросит"... (38)
Нацболы атаковали посольство Великобритании в Москве, требуя освободить Бена Стимсона (10)
В Москве арестовано двое фэсбов-взяточников (3)
В Египте исламист напал с ножом на туристов, в Иране - на имама (1)
Полицай-лихач насмерть сбил двух пешеходов в Чувашии (7)
Мимоза попала в список наркотических средств (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Полицейские итоги 14 июля во Франции
Дарья Митина Дарья Митина: ОКП одержала важную победу в защите прав трудящихся, а Мосгорсуд лишь подтвердил её
Дарья Митина Дарья Митина: Медвежoнoк в oпере
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Нацболы атаковали посольство Великобритании в Москве,требуя освободить Бена Стимсона
Дарья Митина Дарья Митина: Буриме
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss