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Московский листок

Игиловцев выбили из нефтяных районов Ракки сирийская армия и ВКС

Опубликовано 16.07.2017 в разделе комментариев 0

нефть сирия игил исламизм возмездие
Игиловцев выбили из нефтяных районов Ракки сирийская армия и ВКС

Сирийская армия при поддержке российской авиации отбила у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) контроль над несколькими нефтяными полями на юго-западе провинции Ракка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии. 

Источник телеканала Ikhbariya в военных структурах сообщил, что армия вернула контроль над нефтяными полями Вахаб, аль-Фад, Тбисан, Кабир, Абу аль-Катат и Абу Каташ. 

Кроме того, сирийским военным попутно удалось освободить от боевиков несколько деревень. Террористы, по данным СМИ, отступили вглубь провинции, чтобы защищать остающиеся под их контролем территории. 

Reuters отмечает, что нефтяные поля находятся к югу от города Расафа, который армия отбила у боевиков в прошлом месяце. В результате этой операции правительственным войскам впервые удалось освободить часть земель непосредственно в Ракке. 

Отметим, что в середине июня Минобороны РФ объявило о вероятной гибели главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади в южном предместье Ракки. Отмечалось, что авиаудар был нанесен по командному пункту, в котором проходило совещание главарей группировки. В результате были ликвидированы и другие высокопоставленные командиры террористической группировки, заявили в ведомстве.  

Информация о гибели аль-Багдади затем несколько раз косвенно подтверждалась СМИ, однако говорить о его ликвидации однозначно пока нельзя. Подобная информация распространялась уже неоднократно на протяжении нескольких лет. В конечном счете она оказывалась ложной.

Сирийский совет по надзору за правами человека (The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) подтвердил информацию о том, что Абу Бакр аль-Багдади, лидер террористической группировки "Исламское государство"*, мертв, сообщает Reuters сегодня, 11 июля. 

Источники SOHR в сирийском Дейр-эль-Зор подтвердили, что аль-Багдади был убит, но отказались уточнять, когда это произошло. 

"У нас есть подтвержденная информация от лидеров ИГ, в том числе одного из первых лиц в группировке ИГ в городе Дейр-эль-Зор", - сообщил агентству Reuters глава правозащитной организации Рами Абдулрахман. По его словам, источники в городе на востоке Сирии подтвердили смерть аль-Багдади, но не уточнили, когда это произошло. Иракские и курдские официальные лица пока не давали комментариев по этому поводу. 

Минобороны России сообщало о ликвидации главаря исламистов еще в прошлом месяце. Тем не менее Пентагон сегодня, 11 июля, сообщил, что по-прежнему не может подтвердить данные о его смерти.  

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