Путин вообще не управляет погодой

Синоптики снова объявили в Москве желтый уровень опасности. В воскресенье ожидается гроза и сильный ветер порывами ветра до 12-17 метров в секунду.

Потепление в Арктике, из-за которого сокращается температурный контраст между полюсами и экватором, может привести к тому, что погодные аномалии, которые мы наблюдаем в этом году, могут стать более частыми. Об этом заявил советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.

- А я вот думаю, если у президента есть советник по потеплению, - задумался главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов, - то природные аномалии входят в компетенцию высшего должностного лица РФ. И вот я думаю, президент должен этого Бедрицкого немедленно уволить - после такого лета человек, занимающий эту должность, просто компрометирует Путина. Как так? Есть целая структура, отвечающая за климат, зарплату получают, а на улице что творится? Я бы его еще после возложения венков, когда президент промок, как цуцик, уволил. Это ж что с государственным престижем делается? И вообще - везде глобальное потепление, а у нас лето отключили...