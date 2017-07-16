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Московский листок

Путин вообще не управляет погодой

Опубликовано 16.07.2017 в разделе комментариев 4

путин рейтинг #мокрыйпу
Путин вообще не управляет погодой

Синоптики снова объявили в Москве желтый уровень опасности. В воскресенье ожидается гроза и сильный ветер порывами ветра до 12-17 метров в секунду.

Потепление в Арктике, из-за которого сокращается температурный контраст между полюсами и экватором, может привести к тому, что погодные аномалии, которые мы наблюдаем в этом году, могут стать более частыми. Об этом заявил советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.

- А я вот думаю, если у президента есть советник по потеплению, - задумался главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов, - то природные аномалии входят в компетенцию высшего должностного лица РФ. И вот я думаю, президент должен этого Бедрицкого немедленно уволить - после такого лета человек, занимающий эту должность, просто компрометирует Путина. Как так? Есть целая структура, отвечающая за климат, зарплату получают, а на улице что творится? Я бы его еще после возложения венков, когда президент промок, как цуцик, уволил. Это ж что с государственным престижем делается? И вообще - везде глобальное потепление, а у нас лето отключили...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
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Всего комментариев к статье: 4
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 16.07.2017 12:02
Даешь обобществление всех выпускаемых денег,земли и собственности!!!Долой "природную аномалию",состоящую из частных банкиров,ОПГ"Государство" и РПЦ!!!
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смехуечки все,
Правдолюбченко написал 16.07.2017 11:57
да юморки на уровне пенсионерских посиделок на лавочке. Баранов, куда катится ваш ресурс? Дмитрий Черный только молодец, хорошую статью задвинул.
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Срочно
Капсаицин один один один написал 16.07.2017 11:54
Срочно
Путин поделится ядерным оружием с Ахмадом Кадыровым! Чечня уде ядерная держава!
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Скучно, девочки
При зма написал 16.07.2017 11:53
По вопросам погоды не по адресу,
надо к Господу Богу.
...
Он наш Господин, а мы рабы божьи.
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