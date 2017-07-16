Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Буэнос-Айресе рабочие и профсоюзные активисты пытались установить рабочий контроль на заводе "ПепсиКо"

Опубликовано 16.07.2017 в разделе комментариев 1

профсоюзы классоваяненависть рабочий контроль аргентина
В Буэнос-Айресе рабочие и профсоюзные активисты пытались установить рабочий контроль на заводе "ПепсиКо"

Сотни полицейских и агентов нацбезопасности Аргентины в минувший четверг были брошены на подавление выступлений бывших сотрудников и поддержавших их  активистов на недавно закрытом заводе PepsiCo в Буэнос-Айресе. Более 500 человек потеряли работу, когда PepsiCo закрыла завод на окраине Буэнос-Айреса 20 июня, сославшись на «местные проблемы, уникальные для жилого района завода, сложную структуру затрат и обременительные требования к логистике»...

С тех пор сотни рабочих активистов захватили этот завод с намерением не прекращать производство и ввести на нём рабочий контроль. Однако буржуазные власти Аргентины и их друзья из США, где располагаются "хэдкуортэрс" империи "ПепсиКо", такого допутить не могли - и бросили все силы полиции города на то, чтобы выставить рабочих за пределы завода... 

Во время такого принудительного выселения, само собой, вспыхнули столкновения между полицией и протестующими против закрытия завода, которые мобилизовали и городских профсоюзных активистов. Протестующие установили баррикады из камней и деревянных ящиков, крупных булыжников. Полицейские имели, конечно же, дубинки и щиты и вытравливали рабочих с завода газом, хорошо известным антиглобалистам под названием "перец".

Министр безопасности Буэнос-Айреса заявил, что 15 полицейских получили ранения. Профсоюзные активисты из Комитета рабочего контроля заявили, что 15 протестующих рабочих и профсоюзных активистов получили ранения, но данные эти нельзя было сразу подтвердить.

«Мы глубоко сожалеем о тех травмах, которые поличили полицейские и рабочие», - лицемерно говорится в заявлении PepsiCo Argentina. Буржуи добавили, что власти действовали «против небольшой группы, незаконно оккупирующей наш завод в Флориде».

Компания заявила, что 455 из 536 рабочих, которые были уволены, приняли соглашение о разрыве трудовых договоров.

Однако фотографии с мест событий говорят о другом.

Рабочие на крыше завода. Даёшь рабочий контроль и экспроприацию средств производства!

Мужики-полицаи прут на женщин, которые в основном и составляли освновную массу рабочих на заводе...

Ванина Рода стоит рядом со своим рабочим коллективом после столкновений с полицией, уже за пределами завода PepsiCo на окраине Буэнос-Айреса, Аргентина, в четверг, 13 июля 2017. (AP Photo / Наташа Писаренко)

Член профсоюза Луис Медина сказал, что протестующие были «работниками PepsiCo, которые просто предлагают возобновить работу завода, чтобы мы могли вернуться на нашу работу и вернуть человеческое достоинство нашим семьям».

А вот как выглядит завод после того, как полицаи выставили оттуда рабочих

Материалы по теме:

ОКП одержала важную победу в защите прав трудящихся, а Мосгорсуд лишь подтвердил её

Российских активистов, задержанных за антиглобализм в Гамбурге, навестят дипломаты РФ

"Борзота" отдаёт в Нижнем Тагиле долги рабочему классу, который исторически "борзым" быть не пытается



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ешь богатых!!!
Лис написал 16.07.2017 12:23
"Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем."Да здравствует Социалистическая революция!!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Единоросска Фошина агитирует на средства налогоплательщиков в Лефортово за себя и бьёт тех, кто ей мешает
Единоросска Фошина агитирует на средства налогопла...
14.07.2017
Все - за освобождение активистов ИГПР "ЗОВ"!
Все - за освобождение активистов ИГПР "ЗОВ"!
15.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин вообще не управляет погодой (9)
В Буэнос-Айресе рабочие и профсоюзные активисты пытались установить рабочий контроль на заводе "ПепсиКо" (1)
Игиловцев выбили из нефтяных районов Ракки сирийская армия и ВКС (1)
Под Братском, как и год назад, пожар, но не лесной а товарищеский (0)
В Геленджике полиция задержала протестующих, перекрывших трассу М4 "Дон" (6)
Шариков умер... (7)
Императивный мандат для бюджетного процесса (10)
Кто скажет, что Поклонская верующая "пусть первым бросит"... (64)
Нацболы атаковали посольство Великобритании в Москве, требуя освободить Бена Стимсона (12)
В Москве арестовано двое фэсбов-взяточников (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Советники Путина вообще ничего не делают?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Полицейские итоги 14 июля во Франции
Дарья Митина Дарья Митина: ОКП одержала важную победу в защите прав трудящихся, а Мосгорсуд лишь подтвердил её
Дарья Митина Дарья Митина: Медвежoнoк в oпере
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Нацболы атаковали посольство Великобритании в Москве,требуя освободить Бена Стимсона
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss