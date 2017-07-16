В Буэнос-Айресе рабочие и профсоюзные активисты пытались установить рабочий контроль на заводе "ПепсиКо"

Сотни полицейских и агентов нацбезопасности Аргентины в минувший четверг были брошены на подавление выступлений бывших сотрудников и поддержавших их активистов на недавно закрытом заводе PepsiCo в Буэнос-Айресе. Более 500 человек потеряли работу, когда PepsiCo закрыла завод на окраине Буэнос-Айреса 20 июня, сославшись на «местные проблемы, уникальные для жилого района завода, сложную структуру затрат и обременительные требования к логистике»...

С тех пор сотни рабочих активистов захватили этот завод с намерением не прекращать производство и ввести на нём рабочий контроль. Однако буржуазные власти Аргентины и их друзья из США, где располагаются "хэдкуортэрс" империи "ПепсиКо", такого допутить не могли - и бросили все силы полиции города на то, чтобы выставить рабочих за пределы завода...

Во время такого принудительного выселения, само собой, вспыхнули столкновения между полицией и протестующими против закрытия завода, которые мобилизовали и городских профсоюзных активистов. Протестующие установили баррикады из камней и деревянных ящиков, крупных булыжников. Полицейские имели, конечно же, дубинки и щиты и вытравливали рабочих с завода газом, хорошо известным антиглобалистам под названием "перец".

Министр безопасности Буэнос-Айреса заявил, что 15 полицейских получили ранения. Профсоюзные активисты из Комитета рабочего контроля заявили, что 15 протестующих рабочих и профсоюзных активистов получили ранения, но данные эти нельзя было сразу подтвердить.

«Мы глубоко сожалеем о тех травмах, которые поличили полицейские и рабочие», - лицемерно говорится в заявлении PepsiCo Argentina. Буржуи добавили, что власти действовали «против небольшой группы, незаконно оккупирующей наш завод в Флориде».

Компания заявила, что 455 из 536 рабочих, которые были уволены, приняли соглашение о разрыве трудовых договоров.

Однако фотографии с мест событий говорят о другом.

Рабочие на крыше завода. Даёшь рабочий контроль и экспроприацию средств производства!

Мужики-полицаи прут на женщин, которые в основном и составляли освновную массу рабочих на заводе...

Ванина Рода стоит рядом со своим рабочим коллективом после столкновений с полицией, уже за пределами завода PepsiCo на окраине Буэнос-Айреса, Аргентина, в четверг, 13 июля 2017. (AP Photo / Наташа Писаренко)

Член профсоюза Луис Медина сказал, что протестующие были «работниками PepsiCo, которые просто предлагают возобновить работу завода, чтобы мы могли вернуться на нашу работу и вернуть человеческое достоинство нашим семьям».

А вот как выглядит завод после того, как полицаи выставили оттуда рабочих

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