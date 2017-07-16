Идиотизм пьяной русской жизни логично переходит в вандализм в Первоуральске

В Свердловской области полиция задержала мужчину, который оторвал голову памятнику Ленину перед Домом культуры в Первоуральске, сообщает "Медиазона".

На сайте регионального ГУ МВД сообщается, что ЧП произошло накануне вечером. "Сообщение о данном происшествии в органы внутренних дел поступило в 21:40 от местных жителей. Злоумышленником оказался мужчина 1985 года рождения по имени Денис. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным сыщиков, он длительное время употребляет наркотические вещества. В настоящее время нарушитель содержится под стражей, в отношении него заведено административное производство", - заявил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В отношении задержанного, жителя поселка Динас, заведено административное производство, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с вандализмом.

По неофициальным данным, пьяный Денис забрался на памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину, а когда слезал, у памятника отвалилась голова. Последствия подтверждают видео, опубликованные на YouTube.

А вот в марте миасские вандалы с нацистским душком подожгли памятник Ленину в культурно-спортивном комплексе «Центральный» (бывшем парке автозаводцев). Вандалы обложили покрышками изваяние и подожгли.

В прошлом году Челябинская епархия Русской православной церкви обратилась к главе Миасса Игорю Войнову с просьбой убрать памятник Ленину с площади Труда в старой части города, так как принято решение о строительстве там новой церкви. Публичные слушания были назначены, но затем отменены.

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