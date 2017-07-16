Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Москве доламывают ДК им. Серафимовича, в Ростове рухнула стена дома на улице Серафимовича

Опубликовано 16.07.2017 в разделе комментариев 0

москва вандализм ростов разруха
В Москве доламывают ДК им. Серафимовича, в Ростове рухнула стена дома на улице Серафимовича

Часть стены четырехквартирного жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону на улице Серафимовича, жильцы здания эвакуированы. Пострадавших нет. В городской администрации винят в ЧП самих жителей: они пытались получить разрешение на рытье фундамента, и им отказали. Но работы все равно начались. 

В сообщении Следственного управления СКР по региону говорится: "В результате разрытия котлована произошло обрушение части несущей стены жилого двухэтажного четырехквартирного дома. Пострадавших нет… По данному факту проводится доследственная проверка". Отмечается, что сейчас на месте ведутся работы по укреплению конструкции домовладения. 

Начальник управления по взаимодействию со СМИ администрации Ростова Мария Давыдова сообщила ТАСС, что жильцы дома начали рыть котлован самовольно: "Жильцы этого дома обратились в департамент архитектуры (за разрешением на проведение работ по рытью фундамента. Несмотря на отказ департамента, они начали проводить работы, в связи с чем и произошло обрушение части стены… Аварийным дом не был". 

По ее словам, на время проведения восстановительных работ жильцам предложили остановиться на улице Борисоглебской. Две семьи согласились перебраться туда, еще две предпочли пожить у родственников.

Тем временем, напомним, Дон-строй продолжает помаленьку доламывать ДК им. Серафимовича налакомом кусочке земли, где уже запланирован жилой комплекс-небоскрёб.

Есть в этом определённое эхо, созвучие периода вандализма и запустения: если здание доживает свой срок, его сносить не нужно, вот и страдают жильцы. А вот здание, которое не только стояло надёжно, но и несло в микрорайон культуру, - его надо сносить насильственно, оно очень мешает Москве, по версии Дон-строя. И для Москомнаследия ситуация упрощается ситуация: глядишь, когда они, культурологи столичные, закончат свою сложнейшую экспертизу, и решат, что памятник истории и культуры всё же таковым является, то уже и спасать-то будет нечего...

Материал по теме:

Снос ДК Серафимовича продолжается вопреки "приостановке" вандализма Мосгорнаследием  



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Единоросска Фошина агитирует на средства налогоплательщиков в Лефортово за себя и бьёт тех, кто ей мешает
Единоросска Фошина агитирует на средства налогопла...
14.07.2017
Все - за освобождение активистов ИГПР "ЗОВ"!
Все - за освобождение активистов ИГПР "ЗОВ"!
15.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Москве доламывают ДК им. Серафимовича, в Ростове рухнула стена дома на улице Серафимовича (0)
Идиотизм пьяной русской жизни логично переходит в вандализм в Первоуральске (24)
Путин вообще не управляет погодой (16)
В Буэнос-Айресе рабочие и профсоюзные активисты пытались установить рабочий контроль на заводе "ПепсиКо" (4)
Игиловцев выбили из нефтяных районов Ракки сирийская армия и ВКС (2)
Под Братском, как и год назад, пожар, но не лесной а товарищеский (0)
В Геленджике полиция задержала протестующих, перекрывших трассу М4 "Дон" (8)
Шариков умер... (12)
Императивный мандат для бюджетного процесса (13)
Кто скажет, что Поклонская верующая "пусть первым бросит"... (86)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Дебаты "Стрелков - Навальный"
Максим Калашников Максим Калашников: Матвейчев отказался. Вместе него в передаче М.Калашникова будет Б.Беспалько
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Советники Путина вообще ничего не делают?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Полицейские итоги 14 июля во Франции
Дарья Митина Дарья Митина: ОКП одержала важную победу в защите прав трудящихся, а Мосгорсуд лишь подтвердил её
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss