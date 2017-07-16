В Москве доламывают ДК им. Серафимовича, в Ростове рухнула стена дома на улице Серафимовича

Часть стены четырехквартирного жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону на улице Серафимовича, жильцы здания эвакуированы. Пострадавших нет. В городской администрации винят в ЧП самих жителей: они пытались получить разрешение на рытье фундамента, и им отказали. Но работы все равно начались.

В сообщении Следственного управления СКР по региону говорится: "В результате разрытия котлована произошло обрушение части несущей стены жилого двухэтажного четырехквартирного дома. Пострадавших нет… По данному факту проводится доследственная проверка". Отмечается, что сейчас на месте ведутся работы по укреплению конструкции домовладения.

Начальник управления по взаимодействию со СМИ администрации Ростова Мария Давыдова сообщила ТАСС, что жильцы дома начали рыть котлован самовольно: "Жильцы этого дома обратились в департамент архитектуры (за разрешением на проведение работ по рытью фундамента. Несмотря на отказ департамента, они начали проводить работы, в связи с чем и произошло обрушение части стены… Аварийным дом не был".

По ее словам, на время проведения восстановительных работ жильцам предложили остановиться на улице Борисоглебской. Две семьи согласились перебраться туда, еще две предпочли пожить у родственников.

Тем временем, напомним, Дон-строй продолжает помаленьку доламывать ДК им. Серафимовича налакомом кусочке земли, где уже запланирован жилой комплекс-небоскрёб.

Есть в этом определённое эхо, созвучие периода вандализма и запустения: если здание доживает свой срок, его сносить не нужно, вот и страдают жильцы. А вот здание, которое не только стояло надёжно, но и несло в микрорайон культуру, - его надо сносить насильственно, оно очень мешает Москве, по версии Дон-строя. И для Москомнаследия ситуация упрощается ситуация: глядишь, когда они, культурологи столичные, закончат свою сложнейшую экспертизу, и решат, что памятник истории и культуры всё же таковым является, то уже и спасать-то будет нечего...

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