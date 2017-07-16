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Московский листок

Брат иранского президента Рухани подозревается в ряде финансовых преступлений

Опубликовано 16.07.2017 в разделе комментариев 0

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Брат иранского президента Рухани подозревается в ряде финансовых преступлений

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Брат президента Ирана Хасана Роухани Хосейн Ферейдун арестован по обвинению в финансовых преступлениях, сообщает IFP со ссылкой на официального представителя судебной власти Голяма Хосейна Мохсени Эжжеи. Суть обвинений пока не уточняется.  

"Вчера его отпустили под поручительство, но так как он не выполнил его условий, то был помещен под стражу", - цитирует Эжжеи РИА "Новости". Он уточнил, что расследование дела о финансовых злоупотреблениях продолжается: "Некоторые его фигуранты арестованы, другие находятся на свободе". 

Представитель судебных властей указал, что в случае внесения залога Ферейдуна освободят. Условия и сумму он конкретизировать отказался. 

Как напоминает ТАСС, после победы Рухани на президентских выборах 2013 года Ферейдун стал его личным советником и спецпредставителем на проходивших в Женеве переговорах по иранской ядерной программе. 

Однако примерно в середине прошлого года имя Хосейна Ферейдуна перестало упоминаться в новостях, он полностью ушел в тень.

От редакции: Ей-богу, побоишься в следующий раз критиковать теократии, ну или вообще государственную машину, в которой просматривается религиозный фактор. Они там, конечно, Аллаху отдают должное, но и ядерной физикой очень интересуются, и развиваются потому явно не в сторону полуразрушенной игиловцами Сирии или полувосстановленного США Ирака. Однако, глядя на страну, которая как раз-таки и даёт Ирану искомые технологии, и специалистов, и даже нефть у него покупает, чтобы самой оставаться сырьевой империей - не скажешь, что и она способна так же бескомпромиссно бороться с коррупцией в высших эшелонах.

Вот, Димон, например, по сути-то нечто сродни брату президента или даже его пасынку - сидит прочно в своём кресле, хотя ни один факт из обличительного фильма ФБК не был опровергнут ни прокуратурой, ни кем-либо ещё. В Кремле придурживаются иных методик - "пережить срок давности компромата". Делать вид, что это всё не про них и публиковать такие декларации о доходах (Президент и премьер зараотали по 8 миллионов рублей за год - такого не бывает НИГДЕ, чтобы вокруг сидели миллиардеры, а ими командовали такие хиляки-кошельки), которые вселят в домохозеяк веру в могущество и бескорыстие влсти. Компромат - это где-то внизу, это взяточка, данная гаишнику, ну, в крайнем случае губернатор-коррупционер. Но уж никак не премьер - и виноградники, и дворцы, и домики для уточек - всё не его. Включая апартаменты с мраморными колоннами и фонтанами в "Золотых ключах"? Или, нет - это уже отрицать глупо, данные середины нулевых...

Д.Ч. 

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