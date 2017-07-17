Помидор пролетарского цвета

У зюгановской партии, теряющей последние остатки идеологии, новая пиар-игрушка - «Совхоз имени Ленина в Подмосковье». Якобы совхоз, где якобы средняя зарплата работников – 78 тысяч рублей, жилье в рассрочку и всякие социальные программы. Короче, «островок социализма» и все потому, что, цитата "более двадцати лет им руководит сторонник КПРФ, отстаивающий социалистические принципы в управлении, Павел Николаевич Грудинин. Опираясь на эти принципы, народный директор сумел создать "государство в государстве" – островок социализма в окружении алчности и коррупции".

Хм, знаете, я сейчас не буду дискутировать насчет возможности построения социализма в одной отдельно взятой деревне, причем, что характерно, рядом со МКАДом.

Просто раз уж кандидат на должность губернатора Карелии от КПРФ Ульянов, за неимением иных тем, начинает обещать сделать как у Грудинина, захотелось погуглить - что же это такое?

Вынужден разочаровать оставшихся сторонников КПРФ.

- Во первых, господин Грудинин — никакой не коммунист, более того, бывший депутат от «Единой России» (ссылка - https://prpower.ru/person/3691/ ). Но потом что-то не поделил с однопартийцами и стал сотрудничал с Жириновским (фото), даже писал ему письма: «От лица руководства ЗАО «Совхоз имени Ленина» и работников нашего хозяйства любезно просим Вас рассмотреть вопрос о возможности вступления в ряды ЛДПР сотрудников ЗАО «Совхоз имени Ленина»… для дальнейших плодотворных отношений… Искренне желаем Вам и членам партии ЛДПР успешного развития и достижения новых вершин». (Источник - https://versia.ru/kak-amerikanskij-fermer-v-sovxoze-i.. )



Но в ЛДПР не получилось, после этого Грудинин примкнул к Зюганову.

Во-вторых, его «совхоз» давно уже частное ЗАО. Акционерами вначале, в 1995 году, были 526 акционеров, работников совхоза. А сейчас их осталось 40 человек, большинство акций в руках у менеджеров, при этом у самого Грудинина, как пишут, около 40% акций. Никаким «народным предприятием» или кооперативом тут и не пахнет.

В-третьих, секрет его успеха в том, что значительная часть земель, принадлежащая совхозу, передана под торговые центры. В одном из своих интервью Грудинин заявил: «Кстати, мы так же, как и американцы – а чтобы вы знали, в Америке 40 тыс. фермеров получают большую часть дохода не от сельхоздеятельности, а от других источников, – мы тоже, учитывая наше месторасположение, можем сдавать в аренду наши площади». МКАД рядом! Так например руководство «совхоза» провернуло сделку по продаже 5,6 гектаров земель, выходивших на пересечение Каширки и МКАДа фирме «Крокус Интернэшнл» азербайджанского бизнесмена Агаларова, построившей на ней магазин сети «Твой дом» — один из самых успешных объектов коммерческой недвижимости у этой компании.

Ну и наконец, СМИ неоднократно критиковали грудининскую фирму за использование труда гастарбайтеров, в том числе нелегальных, из-за чего у «совхоза» были неприятности с ФМС. Я думаю, никому объяснять не надо, что зарплата каких-нибудь узбеков и молдаван к итоговой цифре в 78 тысяч рублей никакого отношения не имеет?

В-итоге мы имеем не «островок социализма», а изворотливого и хитрого буржуя, который лишь делится с привилегированной частью своих работников небольшой частью «нажитых непосильным трудом» денег. Для кого-то, наверное, он молодец.

Но к сожалению, эта реальность не имеет ничего общего с новым зюгановским мифом, как бы красиво он не выглядел.

От редакции: Касаемо до зарплаты в 78 тысяч, то речь может идти о средней зарплате, выплачиваемой официально - и рядовым сотрудникам, и менеджменту, и руководству предприятия. И средняя величина примерно в 1300 долларов в месяц совсем не кажется невероятной. Другое дело, что кто-то может получать тысяч 20-30, а кто-то миллион или больше. В среднем получится прилично. Ну как в анекдоте про статистику: я съел курицу, а ты лег спать голодным, но в среднем мы с тобой по полкурицы слопали...

Чтобы понимать, как это всё устроено, предлагаем вам старую, 10-летней давности статью с ФОРУМа.мск. Правда, не о грудининском предприятии, а о соседнем, очень похожем...

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