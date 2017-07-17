Царская провокация по-пензенски

Баннер религиозно-политического содержания, появившийся на перекрестке улиц Кулакова и Бакунина, иначе как провокационным назвать нельзя. При этом и происхождение, и цели его размещения остаются загадочными.

«Святые царственные мученики, молите Бога о нас и о возрождении Святой Руси», — взывает плакат. Ниже, выделенная красным обрамлением, следует приписка: «17 июля 1918 года в Екатеринбурге была ритуально убита Царская Семья».

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ В КВАДРАТЕ

Канонизация Николая Романова и его семьи вызвала в свое время неоднозначную реакцию не только со стороны светской публики, но и внутри самих церковных кругов. Фигура последнего русского царя, известного не только своей трагичной кончиной, но и не самым успешным правлением, а также не столь однозначной частной жизнью, какая подобает праведнику, представлялась весьма спорной для того, чтобы быть прославленной церковью. Известный богослов и миссионер Алексей Ильич Осипов говорил (про другую, но также весьма колоритную личность), что канонизировать следует лишь тех, чья святость не вызывает никаких споров.

Многие склонны считать причисление семьи Романовых к лику святых акцией более политической, нежели внутрицерковной. Поэтому активное использование нового образа не казалось бы чем-то из ряда вон выходящим. Однако содержание плаката выходит за рамки позиции, озвучиваемой Русской Православной Церковью: «…была ритуально убита Царская Семья».

Поясним, что подобной трактовки придерживаются некоторые сторонники маргинальных теорий, приписывающие российские революции и другие общественно-политические потрясения определенным религиозно-этническим кругам. Иными словами, плакат может нести в себе завуалированный антисемитский посыл.

ЗАГАДОЧНЫЙ АВТОР

На баннере не указаны никакие реквизиты авторов сего послания. Тем не менее, предполагая, что содержание его может быть следствием недоразумения, мы обратились в Пензенскую епархию Русской Православной Церкви.

«Могу Вам официально заявить, что Пензенская епархия не имеет никакого отношения к этому баннеру», — сообщил нам председатель информационного отдела Пензенской епархии иеромонах Фаддей. Не было даже разрешения в адрес какого-либо частного лица со стороны епархиального руководства. Возможно, таким образом выразить свои взгляды решило какое-то частное лицо», — уточнил отец Фаддей.

В телефонном разговоре с представителями городской администрации нам также сообщили, что городские власти не имеют отношения к данному плакату.

ПАНДЕМИЯ?

Как выяснилось, плакаты подобного содержания появились во многих городах России. Информация об этом приводится, в том числе, на сайтах, позиционирующих себя как «радикальная ортодоксия». В частности, на сайте pravaya.ru указывают, что

«…слово "ритуально" перед словами "убийством Святой Царской Семьи" не удалось разместить, т.к. юристы в рекламных агентствах (а перед разрешением на такой баннер в агентстве они обсуждались с их юристами) во всем видели "политику" и просили убрать как можно больше всякой информации».

В связи с вышеизложенным представляются особо интересными два вопроса:

1) Какая организация или частное лицо является заказчиком размещения указанного материала

2) Какому рекламному агентству принадлежит рекламное место, и проводилась ли этим агентством юридическая экспертиза на предмет соответствия размещаемого материала законодательству Российской Федерации.