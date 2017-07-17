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Московский листок

В Новосибирске установили царя

Опубликовано 17.07.2017 автором в разделе комментариев 0

церковь революция царь
В Новосибирске установили царя

В Новосибирске состоялось открытие и освящение памятника бывшему императору Николаю Романову и его сыну Алексею. Монумент установили на территории Александро-Невского собора, у Южных ворот. Памятник освятил Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. 

- Пелену с памятника снимали под государственный гимн Российской империи "Боже, Царя храни", - сообщает епархиальный медиацентр Новосибирской митрополии.

Сразу же после открытия монумента в Новосибирске состоялся молебен в честь Николая II и молодежный крестный ход. 

Настоятель Александро-Невского собора, протоиерей Александр Новопашин, напомнил, что город Новосибирск раньше назывался Ново-Николаевском в честь святителя Николая Чудотворца - небесного покровителя святого царя Николая II.

И обо всем этом сообщает правительственная "Российская газета". Газета, существующая на бюджетные средсnва государства, в конституции которого первая же статья гласит - Россия это республика.

А мне вот интересно, где был в это время прокурор города Новосибирска? Я неоднократно задавал вопрос и на страницах ФОРУМа.мск, и в других СМИ, в том числе на телевидении - почему прокуратура не реагирует на откровенные покушения на основы конституционного строя России?

Навряд ли это все случайные вещи, особенно в год 100-летия Великой октябрьской социалистической революции, от которой, между прочим, и отсчитывает свое начало современное российское государство. Не от призвания Рюрика, не от избрания царем Михаила Романова, а вот от того самого 1917 года. И легко понять, что кампания по прославлению отрекшегося от престола и позже казненного по приговору Уралсовета гражданина Романова, кстати, не реабилитированного на сегодня, явно политическая - дата в этом году для Романовых не круглая, зато для Республики - да, столетие.

Мне вот даже интересно, а коммунист и мэр Новосибирска г-н Локоть (какой он теперь товарищ) не в курсе, что творится у него под носом? Или одобряет? Вот мне даже интересно, к 100-летию революции в Новосибирске открыли какой-нибудь памятник В.И.Ленину, между прочим, основателю нашего государства?

Что касается нового памятника Николаю Романову, то к религиозным объектам его отнести достаточно трудно - несмотря на то, что он находится на храмовой территории, это типично светское произведение, ничего от иконописного канона православной церкви там и близко нет. 

Не говоря уже о том, что канонизация последнего царя была проведена церковью вопреки собственным установкам - и сам "святой" явно не соответствовал этому званию в своем житии, так еще был канонизирован задолго до столетия со дня гибели, то есть канон уже был нарушен. Очень странно выглядели и "чудеса", якобы творившиеся ксерокопиями его портретов, а уж история с мощами... Не было мощей.

Но это, допустим, внутреннее дело церкви, кого хочет, того и канонизирует, хоть кота Барсика. Однако устраивать вокруг последнего царя странные игрища, очень ощутимо направленные против статьи 1 Конституции РФ и намекающие на реставрацию монархии - это уже покушение на конституционный порядок. И исполнение монархического гимна - в ту же строку.

Хотя есть ли он в России, конституционный порядок?.. И вообще порядок?

Может, затем и нет, чтобы народ возроптал и захотел себе снова царя...



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