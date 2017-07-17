Какие вопросы вы хотели бы задать Навальному? Подготовка к дебатам идет полным ходом, о точной дате эфира сообщим в наших выпусках. Вызов Игоря Стрелкова полностью смотрите здесь; https://youtu.be/UhJttthlPDw
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Вызов Стрелкова - ответ Навального
Какие вопросы вы хотели бы задать Навальному? Подготовка к дебатам идет полным ходом, о точной дате эфира сообщим в наших выпусках. Вызов Игоря Стрелкова полностью смотрите здесь; https://youtu.be/UhJttthlPDw
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