Вызов Стрелкова - ответ Навального

Вам на что денег хватает?: Варианты ответов: Даже на еду не хватает, жру хуже свиньи На одежду не хватает, ношу говно всякое На самую элементарную технику не хватает, телефон и то в кредит Так ничего, но что-то крупное, мебель или машину купить уже не могу Все могу себе позволить, что хочу Результаты