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Московский листок

В Узбекистане появились кандидаты на Дарвиновскую премию

Опубликовано 17.07.2017 в разделе комментариев 2

В Узбекистане появились кандидаты на Дарвиновскую премию

Три человека в Наманганской области на востоке Узбекистана погибли, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС республики.

По данным МЧС, жительница Янгикурганского района Наманганской области наняла двух местных жителей, чтобы достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись туда, двое мужчин потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность. Для оказания пострадавшим медицинской помощи хозяйка вызвала врача, который при спуске в яму также потерял сознание.

"В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу", — говорится в сообщении министерства.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
........... . . написал 17.07.2017 09:20
надо было сначала спичку кинуть.
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(без названия)
Хипстер написал 17.07.2017 08:48
Телефон-то вытащили хоть?
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