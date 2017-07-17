Россиян больше всего пугают рост цен и военные конфликты

Основные опасения россиян по-прежнему связаны с ростом цен и угрозой возникновения военных конфликтов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, с начала года общая атмосфера напряжения в обществе заметно повысилась. Большинство показателей, по оценке социологов, "заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года и двухгодичной давности".

"Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами остаются главными факторами, вызывающими беспокойство. Индекс страхов по первой проблеме с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в январе он был равен 17 пунктам). Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно военных конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор колеблется в пределах 19-20 пунктов", - цитирует РИА Новости материалы исследования.

На третьем месте в рейтинге страхов оказались проблемы со здоровьем и трудности при получении медицинской помощи. При этом значение данного индекса также продемонстрировало рост с нулевой отметки в начале года до 8 пунктов в июне.

"Риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и тому подобным, по оценкам россиян, выросли: с —11 пунктов в январе до —3 пунктов в июне. Индекс страхов потери работы в последние полгода также прибавил: с —24 до —18 пунктов. Однако данные показатели по-прежнему находятся в области отрицательных значений", — отмечено в материалах ВЦИОМ.

Меньше всего людей беспокоит возможность появления семейных проблем: показатель индекса в июне составил —47 пунктов, что ниже результатов 2015 и 2016 годов.