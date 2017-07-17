Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В правительстве предложили почаще "кошмарить" малый бизнес

Опубликовано 17.07.2017 в разделе комментариев 0

В правительстве предложили почаще "кошмарить" малый бизнес

Необходимо отказаться от "надзорных каникул" для малого и среднего бизнеса и участить проверки предпринимателей, заявил министр по делам открытого правительства Михаил Абызов на заседании проектный комитета программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".

"Действующий с 2016 года мораторий на проверки предприятий с оборотом до 800 млн рублей и штатом не более 100 человек, должен уйти в прошлое после того, как контрольно-надзорные ведомства внедрят своей работе риск-ориентированный подход», - заявил чиновник.

По его словам, зачастую малые предприятия представляют большую угрозу, а большие — малую. Абызов отметил, что уже к 2018 году будут установлены критерии рисков и распределены поднадзорные объекты по категориям, от которых будет зависеть частота проверок.

На заседании проектного комитета соответствующие проекты постановлений правительства, подготовленные МВД, ФАС, Минтрансом и Минсельхозом, были одобрены.

Отметим, что по данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в России действует больше 2 млн обязательных требований для предпринимателей, которые обходятся бизнесу почти в 6% ВВП, а государству контроль за их соблюдением – в 1,5%.

"Для примера: в сфере экологии действуют 12 федеральных и региональных органов власти, имеющие более 2 500 полномочий по взаимодействию с бизнесом и межведомственным согласованиям. Для выполнения обязательных требований предприятие должно поддерживать в актуальном виде до 168 документов. Только подготовка Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (в среднем около 1000 страниц) обходится российскому бизнесу более чем в 40 млрд. руб. в год", - говорится в докладе Титова президенту РФ Владимиру Путину

По данным Минэкономразвития России, в 2016 году проведено около 2 млн. плановых и внеплановых проверок. При этом, как подчеркивается в документе, согласно опросу предпринимателей реальное число проверок с учетом всех видов контрольных мероприятий доходит до 10 млн. "Минэкономразвития на протяжении нескольких лет отмечает снижение числа плановых и внеплановых проверок, однако предприниматели не отмечают снижения административной нагрузки", - отмечают авторы доклада. По их данным 56,1% опрошенных российских предпринимателей отметили увеличение административной нагрузки, и только 5,1% считают, что нагрузка уменьшилась. Еще 51% опрошенных заявили, что наказания бизнеса ужесточились, только 4,8% считают, что оно смягчились.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вызов Стрелкова - ответ Навального
Вызов Стрелкова - ответ Навального
17.07.2017
Все - за освобождение активистов ИГПР "ЗОВ"!
Все - за освобождение активистов ИГПР "ЗОВ"!
15.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"План Путина" куда-то растворился, остались одни "безумные бабки" под георгиевскими стягами (0)
АФК "Система" заявила о техническом дефолте (0)
В правительстве предложили почаще "кошмарить" малый бизнес (0)
Россиян больше всего пугают рост цен и военные конфликты (2)
В Узбекистане появились кандидаты на Дарвиновскую премию (2)
Вызов Стрелкова - ответ Навального (5)
В Новосибирске установили царя (15)
Помидор пролетарского цвета (6)
Генералам стыдно не бывает (3)
Царская провокация по-пензенски (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Зачем будущий преемник Зюганова устанавливает памятник бывшему царю?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: России эту задачу придётся решать...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Уничтожение природы и народа
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Единственное средство борьбы с терроризмом
Максим Калашников Максим Калашников: Российского олигарха Лисина обвиняют в поставках украинской оборонке
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss