В правительстве предложили почаще "кошмарить" малый бизнес

Необходимо отказаться от "надзорных каникул" для малого и среднего бизнеса и участить проверки предпринимателей, заявил министр по делам открытого правительства Михаил Абызов на заседании проектный комитета программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".

"Действующий с 2016 года мораторий на проверки предприятий с оборотом до 800 млн рублей и штатом не более 100 человек, должен уйти в прошлое после того, как контрольно-надзорные ведомства внедрят своей работе риск-ориентированный подход», - заявил чиновник.

По его словам, зачастую малые предприятия представляют большую угрозу, а большие — малую. Абызов отметил, что уже к 2018 году будут установлены критерии рисков и распределены поднадзорные объекты по категориям, от которых будет зависеть частота проверок.

На заседании проектного комитета соответствующие проекты постановлений правительства, подготовленные МВД, ФАС, Минтрансом и Минсельхозом, были одобрены.

Отметим, что по данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в России действует больше 2 млн обязательных требований для предпринимателей, которые обходятся бизнесу почти в 6% ВВП, а государству контроль за их соблюдением – в 1,5%.

"Для примера: в сфере экологии действуют 12 федеральных и региональных органов власти, имеющие более 2 500 полномочий по взаимодействию с бизнесом и межведомственным согласованиям. Для выполнения обязательных требований предприятие должно поддерживать в актуальном виде до 168 документов. Только подготовка Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (в среднем около 1000 страниц) обходится российскому бизнесу более чем в 40 млрд. руб. в год", - говорится в докладе Титова президенту РФ Владимиру Путину

По данным Минэкономразвития России, в 2016 году проведено около 2 млн. плановых и внеплановых проверок. При этом, как подчеркивается в документе, согласно опросу предпринимателей реальное число проверок с учетом всех видов контрольных мероприятий доходит до 10 млн. "Минэкономразвития на протяжении нескольких лет отмечает снижение числа плановых и внеплановых проверок, однако предприниматели не отмечают снижения административной нагрузки", - отмечают авторы доклада. По их данным 56,1% опрошенных российских предпринимателей отметили увеличение административной нагрузки, и только 5,1% считают, что нагрузка уменьшилась. Еще 51% опрошенных заявили, что наказания бизнеса ужесточились, только 4,8% считают, что оно смягчились.