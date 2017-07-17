АФК "Система" заявила о техническом дефолте

АФК "Система" объявила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам компании на 3,9 млрд рублей в связи с арестом акций корпорации в рамках судебного разбирательства с "Роснефтью" и "Башнефтью".

«Несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер», - говорится в сообщении АФК.

В настоящий момент в обращении находятся шесть выпусков облигаций АФК «Система» общим номинальным объемом 48,2 млрд руб., а также выпуск еврооблигаций, номинированный в долларах, общим номинальным объемом $500 млн.

Напомним, "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК "Система" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.