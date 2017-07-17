"План Путина" куда-то растворился, остались одни "безумные бабки" под георгиевскими стягами

Кремлю пока не удается отыскать образ будущего, который, как ожидается, станет основой предвыборной кампании нынешнего президента РФ Владимира Путина. У разработки концепции уже сменилось несколько кураторов. Когда именно работа над темой будет завершена, по-прежнему неизвестно.

О том, что поиски образа будущего для кампании Путина осуществляются с трудом, рассказал "Ведомостям" собеседник, близкий к администрации президента, и бывший федеральный чиновник. Другие источники сообщили, что работа идет "бурно" и "сложно", двое из них отметили, что по этому вопросу прошло уже более десятка совещаний.

По словам бывшего чиновника, у темы сменилось несколько кураторов. Поначалу за работу над концепцией отвечал телеведущий Валерий Фадеев, затем директор Фонда развития гражданского общества Константин Костин, после - директор фонда "Общественное мнение" Александр Ослон. Никто из них не дал изданию комментариев. Как рассказал близкий к администрации источник, "есть затруднения, так как Фадеев ушел в Общественную палату", "Костин с темой не справился, он предлагал и новые идеи, и те, что были использованы раньше", а "Ослон проводит социологические исследования по этой теме".

Для разработки концепции уже найден новый куратор, но группа заседает отдельно, не на общих собраниях, добавил собеседник "Ведомостей". При этом Фадеев, Костин и Ослон продолжают работать по теме, пытаясь сводить все идеи в близком к Кремлю Экспертном институте социальных исследований, отметил другой близкий к администрации источник. "Говорить, что есть одно ответственное за смыслы лицо, я бы не стал. За кампанию в целом отвечает [первый замруководителя администрации Сергей] Кириенко", - пояснил собеседник издания.

Источник отметил, что разработка концепции может быть бесконечной, учитывая происходящие в мире изменения. "Мир меняется, меняются обстоятельства: когда все начиналось, был "враждебный Обама", затем появился Трамп. Меняется и внутреннее содержание документов. В какой-то момент это остановится, чтобы все превратить в программу", - рассказал осведомленный собеседник "Ведомостей".

По словам близкого к АП источника, сейчас образом будущего занимается десяток разных групп, в том числе Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, декан экономфакультета МГУ Александр Аузан, президент "Сбербанка" Герман Греф. "Все программы несут Кириенко - а закончится все тем, что все, что нужно, выдернут из разных программ и сведут в одну", - пояснил собеседник газеты. По его словам, концепций очень много и сложно увязать их вместе: "Работа идет сложно не потому, что хороших идей нет, а потому, что слишком много мыслей".

По словам одного близкого к АП источника, образ будущего должен быть готов к концу сентября. По сведениями другого, концепцию нужно подготовить к началу кампании в декабре. Собеседник в администрации считает вопрос о проблемах с работой над образом будущего бессмысленным, поскольку кампания еще не началась.

Бывший федеральный чиновник полагает, что триада "справедливость, уважение, доверие", на которой, как сообщали ранее СМИ, будет основываться путинская кампания, "не заменит образ будущего, хотя могут попытаться это сделать". "Цепляться за эту триаду не будут, просто Кириенко на встречах с губернаторами всячески подчеркивает, что люди хотят справедливости и показная роскошь будет караться", - пояснил близкий к АП источник.

Еще в апреле "Ведомости" писали, что одной из ключевых тем президентской кампании 2018 года может стать образ будущего России. Отмечалось, что проработкой этого вопроса займутся кремлевские эксперты, социологи, возглавляемый экс-министром финансов РФ Алексеем Кудриным Комитет гражданских инициатив, а также участники Общероссийского гражданского форума.

От редакции: А куда же делся "План Путина"? Видимо, как отработанная мулька, сгинул, и сами пиарщики его вспоминать боятся теперь - враньё же было откровенное. Если поискать чуть раньше, то пиарная технология "Плана" открывается и в архивах "ЕдРа" - там ведь была такая бумажка, в которой агитировали граждан голосовать путём наглого обмана - обещания доли от продажи нефти и газа, так называемой природной ренты. Кстати, и тогдашний лидер "ЕдРа", Путин немало наболтал на эту тему - но как только словеса растворились в воздухе, богатеть начали отнюдь не трудящиеся, а как раз олигархи, и списки "Форбс" начали штурмовать "лучшие люди России" (по определению Мединского). Так в чём же проблема у пиарщиков Национального Лидера (который дистанцировался от ПЖиВ, как только в 2011-м её начали прямо атаковать на этом же, информационном фронте)?

Думаю, проблема в том, что врать уже дальше некуда, как и паразитировать на наследии СССР, при этом поплёвывая в сторону Ленина, Сталина и "совдеповской идеологии" (выражение Путина) да молясь всем "святомученникам", что были пущены врасход по законам Гражданской (Романовым, например). И вот, не далее как третьего дня узрел я у метро "Новослободская" подлинных сторонников Путина, идейных. Стояли они под смешными "георгиевскими" флагами, имитирующими Гвардейскую ленту, и опять же паразитирующие на советской теме... "Курс на суверенитет" было написано на грудном плакатике дедушки, "заламинированном" в полиэтилен... Какой суверенитет, позорники?!! Это с продажей 19,5 % акций Роснефти у вас суверенитет вырисовался вдруг? Вы не абсурдисты, нет? В Совете директоров Роснефти из 9 человек 7 иностранцы - это и есть ваш суверенитет? В общем, только вот такие ветхие осталсь у Путина заступники (кроме бандформирований на госзарплате, конечно же). А переизбираться-то - надо! Капитал, наворованный из того, что тут оставил СССР и ненавистный Путину большевизм - требует "крыши", требует "стабильности инвестиций в человеческий капитал", проще говоря, гарантий, что эксплуатация труда и недр тут продлится ещё долго, и чтоб без революций.

Д.Ч.