Новости "импортозамещения": в 2017 году ввоз товаров в РФ увеличился на 27%

Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-июне 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%, до 89,833 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

«По предварительным данным таможенной статистики, в январе — июне 2017 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $89,833 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 27,1%», - отмечается в сообщении.

В июне 2017 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 17 693,5 млн. долларов США, что на 6,3% больше показателя мая 2017 года и на 31,3% июня 2016 года

В июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года наблюдался рост закупок продукции машиностроения на 41,5%, текстильных изделий и обуви – на 30,9%, продовольственных товаров – на 23,5%, химической продукции – на 13%.

В импорте продовольственных товаров увеличились закупки овощей в 1,7 раза, зерновых культур – на 40,5%, молочных продуктов – на 38,1%, фруктов – на 35,0%, алкогольной и безалкогольной продукции – на 31,7%, растительного масла – на 26,4%, рыбы – на 22,0%, мяса и субпродуктов – на 14,9%, сахара – на 13,3%.

Среди товаров химической промышленности увеличился импорт полимеров и каучука на 21%, парфюмерно-косметических товаров – на 20,6%, фармацевтической продукции – на 8,4%.

Закупки текстильных изделий и обуви выросли в 1,6 раза, химических волокон – на 41,7%, хлопка – на 36,2%, текстильных материалов – на 28,6%, трикотажной одежды – на 24,2%, текстильной одежды – на 21,7%, готовых текстильных изделий – на 16,7%

В 3,6 раза увеличился ввоз летательных аппаратов, в 2,3 раза - судов и плавучих средств, средств наземного транспорта – на 41,7%, электрооборудования – на 38,5%.