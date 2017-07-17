АвтоВАЗ избавится от 8,3 тысяч сотрудников до 2019 года

"АвтоВАЗ" планирует сократить численность персонала на 6 тыс. человек в 2017 году, еще на 2,3 тыс. — в 2018 году, сообщил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на встрече с президентом "АвтоВАЗа" Николя Мором и председателем совета директоров предприятия Сергеем Скворцовым.

«Есть программа сокращения персонала на "АвтоВАЗе". По информации "АвтоВАЗа", 6 тыс. человек — в текущем году и еще 2,3 тыс. человек — в 2018 году», - цитирует чиновника RNS.

Отметим, что крупнейший отечественный автопроизводитель пятый год подряд несет колоссальные финансовые потери. По итогам 2015 года автоконцерн получил рекордный убыток в размере 73,9 млрд руб. В течение года ситуация только ухудшалась и по итогам января—сентября 2016 года общий долг АвтоВАЗа составил 104 млрд руб.

Ранее Мор в интервью телеканалу РБК сообщил, что "АвтоВАЗ" могут покинуть более двух тысяч человек до конца года. «Я не буду давать никакой цифры, мы все еще обсуждаем, но, возможно, это будет более 2 тыс. человек до конца года», - сказал глава компании.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что на поддержку оптимизации штата АвтоВАЗа из федерального бюджета будет выделено около 600 млн. рублей. По словам чиновника, деньги пойдут на частичное возмещение оплаты труда, подготовку и переподготовку специалистов, лишившихся своего рабочего места. По словам министра автозавод намерен в течение двух лет сократить порядка 4–5 тысяч человек.