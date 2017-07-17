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Московский листок

Собянинская Москва отдаст 20 процентов себя под реновацию

Опубликовано 17.07.2017 автором в разделе комментариев 0

москва собянин анатолий баранов
Собянинская Москва отдаст 20 процентов себя под реновацию

Жители 1500 не попавших в списки реновации домов сами попросили об их сносе, таким образом программа может увеличиться на треть, пишет газета "Ведомости". Жильцы не вошедших в предложенные властями перечни реновации самостоятельно провели общие собрания собственников и проголосовали за снос и переселение из этих домов. И таких домов в столице насчитывается порядка полутора тысяч. 

В предложенном властями перечне домов, которые предполагалось включить в программу реновации, было 4546 домов - примерно 15% всех домов исторической Москвы. Голосование жителей домов из этого списка завершилось 15 июня, за снос и переселение проголосовали жильцы 4086 зданий.

С чего бы это вдруг?

Смотрите, примерно 500 домов, ранее внесенных в список реновации, проголосовали против. Это процентов так 12 от общего числа - серьезный показатель. Люди очень часто не хотят уезжать с насиженных мест, особенно когда условия в их старых домах совсем не такие уж скверные. А иногда и вообще совсем даже неплохие.

К примеру, в районе старых пятиэтажек в районе улицы Лодочная в Тушино народ просто кипел, не желая никуда переезжать, и большинство домов проголосовали против сноса. Да я бы и сам оттуда не поехал, если б там жил - выходишь из дома, и сразу вода, шлюз, обводной канал и зона отдыха. Живешь как на курорте. И при этом и метро недалеко, а на машине в центр прямой вылет. И экологически чистый трамвай - десять минут, и ты на Соколе.

Да я, собственно, и из своего Северного Тушина только под дулом автомата. 

И вдруг - такое множество желающих поменять свою "хрущевку" на такую-же, по сути, только в многоэтажном доме. Да-да, именно такую же. Об этом подробно здесь.

Нам посчастливилось жить в эпоху агломерации

Вот Владимир Гречанинов пишет: "Приведены и конкретные примеры нашей Новой Жизни. В одном зале располагается шоу-рум по программе реновации. Это такая пестренькая двухэтажная коробка с образцами новых квартир, которые, как я заметил, большого впечатления на посетителей не произвели - квартирки тесные, окна маленькие, кухоньки тоже, даже холодильник воткнуть негде… В общем, совсем не люкс, а скорее временное жилье для заезжих гастарбайтеров, очень подошло бы всему московскому правительству. Зато в других роскошно убранных залах эти камеры-клетушки уже собраны в целые многоэтажные кварталы, и вот тут, наконец, осознаешь весь кошмар нашей будущей жизни. Потому что жить в этом нельзя, можно только отбывать срок, да и то с надеждой на УДО. Посмотрите фотографии, и все станет ясно".

И вот, значит, выходит, что у жителей полутора тысяч московских домов жизнь настолько отвратительна, что они согласны переехать в многоэтажные "хрущебы", которые, наверно, вскоре прозовут "собянинками"? Ну что ж, в историю Сергей Семенович уже вошел - не рядом с Хрущевым, масштаб все же не тот, но где-то на уровне князя Дмитрия Шемяки...

Но вопрос не в личности градоначальника Собянина, а в той зарубке, которую он оставляет на теле Москвы. 

Надо сказать, до него уже многие постарались - и Лужков с Ресиным, практически уничтожившие целые куски столичного исторического центра, а до того и в советский период прошлись неслабо - один Калининский проспект, "вставная челюсть Москвы" чего стоил. Но так масштабно и "по площадям" кроме Собянина, наверно, никто пока не отмечался - разве что граф Ростопчин, которому приписывают пожар Москвы 1812 года, но там мотив был несколько иной, не корыстный...

Впервые, кажется, назван масштаб разрушений столицы в результате одного градоначальства - 15 процентов исторического центра. Может, не Неврюева рать, но тоже впечатляет. И это ведь не считая подвигов, обошедшихся без сноса зданий - многократная перекопка центральных улиц, включая сюда и ликвидацию исторической брусчатки на Красной пресне, и Тверская, где то убирают деревья, то снова вкапывают, то кладут инновационную плитку на тротуары, то вновь сдирают...

Так ведь новые 1500 домов - это сверх тех 15 процентов сноса, то есть речь пойдет уже 20 процентах, как минимум.

И так получается, что москвичи вроде не против? Так получается? Ведь сами же проголосовали.

Я думаю, инициативу нужно продолжить!

Почему не собирают собрания в "сталинках" и, наоборот, в домах новой застрйки? Почему не провести в Москве тотальную реновацию?

Я бы прямо с Тверской и начал, все равно там жить теперь невозможно. И до самого Зеленограда по прямой - сплошную зону реновации! Чтоб выехал Путин из Кремля, а перед ним сплошная прямая трасса на Петербург, широкая, вся плиточкой замощенная, а по краям аккуратные двадцатиэтажки, весело раскрашенные в цвета государственного флага. Движения никакого, только велосипеды зимой и летом. Да и куда ехать, от такого-то счастья?

И вот пролетает Путин мимо Клина, Твери и Бологого, а навстречу ему питерский Москвоский проспект, а на нем точно такие же двадцатиэтажки цвета триколора, будто из Москвы и не выезжал. Хорошо ему, радостно. На набережной Фонтанки - плиточка, на Садовой движение в один ряд, а на Невском и вовсе никакого движения! Весь Невский - пешеходная зона, по которой ходят толпы благодарных питерцев, требующих реновации для знаменитых дворов-колодцев, и чтоб отменить ограничение на этажность в центре Питера, чтоби на Невском двадцатиэтажки стояли!

Выйдет Путин на Дворцовую и скажет: "Хорошо-то как!" Поцелует в пупок проходящего мимо мальчика, да и обратно в Москву - там дел много, еще Кремль никто под реновацию не отдал, а ведь строение куда как ветхое... Надо б успеть к выборам.

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PS. Кстати, а что так вяло подписываем? Думаете, до вас Собянин не доберется?  Или вам и впрямь это нравится...



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