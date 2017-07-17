В Уфе уволили замначальника антикоррупционного управления МВД, не сумевшего объяснить доход в 200 млн рублей

Министр внутренних дел Башкирии уволил из полиции в связи с утратой доверия заместителя начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике, уличенного в сокрытии доходов, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главка.

В ведомстве отметили, что данное кадровое решение принято по итогам внутриведомственной служебной проверки, выявившей несоответствие доходов и имеющегося имущества у высокопоставленного офицера полиции.

Ранее прокуратура Башкирии направила в суд иск об обращении в доход государства имущество 35-летнего стража порядка, стоимость которого составляет порядка 200 млн рублей. В ведомстве пояснили, что майор полиции «не представил доказательства законности приобретения» недвижимости.

Как сообщает «Башинформ», полицейский с 2013 по 2015 год вместе с женой приобрел три квартиры, жилой дом, три земельных участка, машины Toyota Highlander, Lexus ES 250 общей стоимостью свыше 21,6 млн рублей. Кроме того, он возвел в пригороде столицы коттедж площадью около 200 квадратных метров, а также незаконно оформил в собственность своей семьи 37 га земельных участков. При этом, по официальным данным, годовая прибыль семьи составляла около 1,5 млн рублей.

Отмечается, что все объекты в настоящее время арестованы.