Росгвардия станет стратегически важнейшим для сырьевой империи акционерным обществом

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении Росгвардии в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, документ опубликован на портале официальной правовой информации 17 июля.

"Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года N1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ"… изменение, дополнив раздел 1 пунктом следующего содержания: "517 "Охрана" Росгвардии, г. Москва", - говорится в тексте документа, вступающего в силу со дня его подписания.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) была создана по указу Путина 5 апреля 2016 года на базе Внутренних войск МВД. В ее состав вошли Внутренние войска МВД России, ОМОНы, СОБРы, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. В обществе высказывали опасения, что Росгвардию создали для поддержания власти и разгонов протестующих.

Это мнение утвердилось после заявления главы управления Росгвардии в Алтайском крае Александра Мауля о том, что служба была сформирована для борьбы с "революционным порывом" в России и "пятой колонной". После этого на официальном сайте нацгвардии был опубликован пресс-релиз, в котором подчеркивалось, что ключевой задачей структуры все-таки является "борьба с терроризмом и обеспечение общественной безопасности российских граждан".

В январе в Росгвардии пришлось еще раз опровергать подозрения в борьбе с собственным народом: советник Росгвардии, бывший глава Генштаба генерал армии Юрий Балуевский заявил, что целью войск является не подавление инакомыслия, а обеспечение выполнения законов и борьба с экстремизмом.

- А что, - посмеивается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - это красиво, если Росгвардию сделают именно стратегическим акционерным обществом, вообще язык времён социального регресса так и пестрит абсурднейшими понятиями, вот как это может быть госструктура ещё и акционерным обществом? да запросто может - вот вам Роснефть как доказательство, где, в "госкорпорации" из 9 членов совета директоров теперь 7 иностранцы; ого-го какая у нас "национальная госкорпорация"! ну, а что касается Росгвардии, так её просто надо сделать точно таким же "Стратегическим АО" переходного периода, с советом директоров и акциями, с правом отдавать приказы в зависимости от инвестиций: раньше армия служила народу, защищала его единую, неделимую социалистическую собственность, но как только эту собственность присвоила группа кремлёвских лиц, и армию отреформировали так, что появилась структура, защищающая только приватизаторов (мечта ещё Ельцина - гвардия защиты капиталистических реформ), так что пора ввести Росгвардию в структуру "дочек" Роснефти, и когда настанет час стрелять в восставший против нефтеприватизаторов народ - то и резиновые пули, и мешочки для трупов надо чтоб были изготовлены из сырья Роснефти, с фирменной раскраской этого жёлто-чёрного сумасшествия, при Путине вошедшего в стадию уже реформирования не экономики, а государства от и до...