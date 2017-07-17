Думаки-миллионеры не желают отдавать "санкционку" нуждающимся - только бульдозерам!

Госдума отклонила законопроект, разрешающий передавать малоимущим гражданам продукты из санкционного списка, которые сейчас подлежат уничтожению. Депутаты объяснили свое нежелание принимать документ тем, что он противоречит действующему законодательству.

Документ был подготовлен еще год назад сенатором Антоном Беляковым. Сенатор предлагал вместо уничтожения продуктов, попадающих под продовольственное эмбарго, передавать их на социально значимые нужды. Беляков отметил, что уничтожение хороших продуктов в условиях кризиса и роста числа бедных является неоправданным решением.

Общественность и оппозиционные депутаты поддержали инициативу сенатора, однако власти высказались против передачи санкционных продуктов малоимущим гражданам. Чиновники аргументировали свою позицию тем, что такие продукты могут быть опасны для здоровья человека.

Думский комитет по экономической политике отметил, что инициатива сенатора противоречит законам «О специальных экономических мерах» и «О таможенном регулировании в РФ». депутаты считают, что реализация данного законопроекта приведет к росту нелегального оборота запрещенных к ввозу товаров.

Что ж, там им, миллионерам, наверное виднее - ведь это не их дети голодают, и не возле них детдома вынуждены готовить обеды из некачественных продуктов...

Напомним, недавно журнал Forbes составил рейтинг самых богатых чиновниц России, в него вошли служащие федеральных органов законодательной и исполнительной власти страны. В общей сложности чиновницы из топ-10 заработали за год почти 220 млн рублей. Семь из десяти лидеров рейтинга — это депутаты Госдумы.

Больше всего в 2016 году заработала депутат от «Единой России» Татьяна Соломатина, ее доход составил 56,2 млн рублей. Второе место в рейтинге заняла представитель Республики Тыва в Совете Федерации и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова. В 2016 году сенатор заработала 28,7 млн рублей. Третье место заняла заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова с доходом в 24,5 млн рублей, четвертое — председатель Совфеда Валентина Матвиенко (она заработала 22,9 млн рублей).

Постоянный автор ФОРУМа.мск Леонид Развозжаев вспоминает:

- Эх, какими глазами смотрели зэки на кадры ТВ об уничтожении санкционных продуктов! А какие оппозиционные слова они при этом говорили... Особенно бывшие детдомовские ребята.

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