Петиция за Нобелевскую премию Навальному набрала уже 5 тысяч подписей

Вот эта петиция, как можно понять, созданная по инициативе Станислава Белковского в стилистике его традиционных постмодернистских решений, за 2 недели набрала 5 тысяч подписей!

Алексей Навальный - выдающийся общественный и политический деятель России.

Свою жизнь и деятельность он всецело отдает на борьбу с главной проблемой современной России - на борьбу с коррупцией.

В последние годы эта борьба приобрела масштабы освободительного движения российского общества против деспотизма коррупционного государственного аппарата и за восстановление контроля общества над управлением своей страной.

Авторитарный политический режим, установившийся в России, угрожает мировой стабильности, поэтому успехи и упорство талантливого общественного деятеля должны стать примером для общественных деятелей всего мира.

Присвоить Алексею Навальному Нобелевскую премию мира!

В то время как петиция за отставку Собянина собрала за месяц всего полторы тысячи...

Наверно, то важней и ближе к сердцу избирателей, чем в общем-то неважный вопрос о разрушении исторической Москвы...