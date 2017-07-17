Миллионер Песков готов запретить дочке краснодарской судьи то, что разрешает своей

В Кремле обратили внимание на новость о свадьбе дочери судьи в Краснодарском крае. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Безусловно, мы, как и все, по сообщениям СМИ, по обсуждениям в Интернете и т. д., мы, конечно, следим за разными новостями, в том числе, и обратили внимание на эти новости», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что реагировать на подобные проявления — не их прерогатива, а других ведомств. «Есть другие ведомства, которые, собственно, могут гораздо более пристально наблюдать за этими проявлениями», — отметил пресс-секретарь.

Ранее СМИ сообщили, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева устроила для своей дочери роскошную свадьбу с участием звезд эстрады. Как сообщает «КП», мероприятие проходило в одном из самых дорогих заведений Краснодара — на площадке концертного зала Galich Hall.

От редакции: А что, собственно, классово отделяет миллионера пескова от этой судьи? Что, может, он просто на правах тех, кто ещё богаче одёрнет зарвавшееся региональное "быдло"? А вообще-то Кремль нынешний не против роскоши - наоборот, всячески поддерживает этот стиль собственным же примером. Вот, например, дочка Пескова откуда-то из-за границы сообщила недавно в Instagram, что теперь будет заниматься развитием и поддержкой патриотического воспитания и молодежного предпринимательства в России. Девушка опубликовала свою фотографию в деловом костюме с документами в руках. Чем это шоу хуже свадьбы дочки судьи? Может, наоборот, шикарнее?

Елизавета Пескова: «С этой недели я стала частью команды АВАНТИ — общественной площадки развития и поддержки патриотического воспитания и молодежного предпринимательства в России! Ребята, если у вас есть интересные идеи проектов/стартапов пишите в директ! Мы свяжемся с Вами и объясним подробности отбора и дальнейшего сотрудничества. Главное сейчас — Ваши идеи».

Как тут не вспомнить первые слова песни "Бандьера роса"? "Аванти пополо, ала рискосса...". Только вот не тот, не простой народ зовёт (откуда-то со Средиземноморья, то ли из Италии, то ли из Испании) Пескова под свои знамёна, ставя в рядок бизнес и патриотизм. Буржуазный, откровенно, патриотизм - где богатеем, там и хорошо. И не случайно "Аванти" ассоциируется чётко с названием газеты, которую издавал Муссолини - был такой политический деятель, идеологически близкий нынешнему путинскому корпоративному государству и его представлениям о патриотизме... "Аванти" - значит "вперёд", ну так вот и рванули краснодарские новорусские вершители судеб вперёд, может, даже быстрее кремлядей... И кто тут будет вспоминать, как Брежнев лично одёргивал партийных бонз в аналогичных ситуациях свадеб детишек: те только брали напрокат музейную посуду царскую, а эти ничего не стесняются, ведь всё теперь можено купить, включая Фемиду, всё своё...

Вот такой это патриотизм. Песков, кстати, так отдыхал перед 9 мая - патриотизм, ага... Испанский ассортимент и ресторан.

Вам ли, перцы кремлёвские, запрещать кому-то из краснодарских коррумпированных судей и их отпрысков ковыряться в своих миллионерских карманах?!

Д.Ч.

Новость по теме:

Краснодарская судья Хахалева задекларировала 2,6 млн рублей дохода в 2016 году