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Московский листок

Аль-Багдади рановато похоронили в Кремле и в Сирии: его видели под Раккой курды

Опубликовано 17.07.2017 в разделе комментариев 0

сирия игил исламизм минобороны
Аль-Багдади рановато похоронили в Кремле и в Сирии: его видели под Раккой курды

Лидер "Исламского государства" (запрещено в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, которого Министерство обороны РФ похоронило месяц назад, скорее всего, жив и находится к югу от города Ракка, сообщает Reuters со ссылкой на главу разведывательного управления и группы по борьбе с терроризмом в региональном правительстве Иракского Курдистана Лахура Талабани. 

Талабани сказал, что уверен в этом на 99%. "Аль-Багдади определенно жив, он не умер. Мы располагаем информацией о том, что он жив. Мы уверены в этом на 99%", - сказал он. 

Он добавил, что аль-Багдади привык скрываться от служб безопасности со времен "Аль-Каиды" и знает, что для этого нужно делать. 

ИГ меняет тактику, так что на ликвидацию группировки, по его прогнозу, уйдет три или четыре года, после чего боевики перейдут к партизанским действиям. 

Разведка Ирака опровергла информацию о смерти террориста накануне. Как сообщал канал Al Arabiya, там заявили, что аль-Багдади жив и продолжает скрываться в Сирии. 

В Кремле не располагают подтверждением информации о гибели лидера ИГИЛ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какими сведениями обладает российская сторона по вопросу.

Напомним, 11 июля Сирийский совет по надзору за правами человека (The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) подтвердил информацию о том, что Абу Бакр аль-Багдади, лидер террористической группировки "Исламское государство", мертв, сообщает Reuters. 

Источники SOHR в сирийском Дейр-эль-Зор подтвердили, что аль-Багдади был убит, но отказались уточнять, когда это произошло. 

"У нас есть подтвержденная информация от лидеров ИГ, в том числе одного из первых лиц в группировке ИГ в городе Дейр-эль-Зор", - сообщил агентству Reuters глава правозащитной организации Рами Абдулрахман. По его словам, источники в городе на востоке Сирии подтвердили смерть аль-Багдади, но не уточнили, когда это произошло. Иракские и курдские официальные лица пока не давали комментариев по этому поводу. 

Минобороны России сообщало о ликвидации главаря исламистов еще в прошлом месяце. Тем не менее Пентагон сегодня, 11 июля, сообщил, что по-прежнему не может подтвердить данные о его смерти.  

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