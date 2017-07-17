Журналисту Александру Соколову хотят дать за референдум "левофронтовский" срок - 4 года колонии

Прокуратура 12 июля попросила осудить журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в экстремизме, на четыре года колонии, сообщает РБК.

В Тверском суде города Москвы рассматривается дело об участии Соколова в инициативной группе за проведение референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ"). Для бывшего редактора газеты "Дуэль" Юрия Мухина гособвинитель попросил 4,5 года общего режима, для активистов ЗОВа Валерия Парфенова и Кирилла Барабаша - четыре года колонии соответственно.

Всем четверым фигурантам вменяют организацию деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). Обвинение полагает, что ИГПР "ЗОВ" была создана для прикрытия, а на самом деле под видом этой группы функционировала "Армия воли народа" (АВН), запрещенная за экстремизм.

По мнению гособвинения, активисты ЗОВа занимались тем же, чем прежде занималась АВН: распространяли экстремистские материалы через газеты "Своими именами", "Слова и дела" и сайты в интернете, устраивали митинги, вербовали новых участников и собирали пожертвования. "На значках и нарукавных повязках ИГПР "ЗОВ" есть информация, что правоохранительные органы - это преступники, которые "крышуют" криминал", - пояснила прокурор, говоря об "экстремистских" позициях ЗОВа.

Как сообщалось ранее, следствие считает истинной целью активистов "расшатывание политической обстановки в сторону нестабильности и смену существующей власти нелегальным путем".

Обвинение основывается на анализах переписки, публичных выступлений и агитматериалов ЗОВа, а также на показаниях нескольких свидетелей, часть которых засекречена.

В ИГПР выступали за принятие закона "За ответственную власть", согласно которому народ мог бы оценивать деятельность всех без исключения должностных лиц: за плохую работу чиновников наказывали бы, за хорошую - поощряли. Активисты хотели провести референдум за принятие закона, для этого требовалось создать региональные ячейки ЗОВа, привлечь сторонников и собрать не менее 2 млн подписей россиян.

По мнению же прокурора, целью ЗОВа был не референдум. "На заседаниях суда количество слушателей из числа сторонников организации "ЗОВ" достигало 150 человек. Им ничего не мешало создать хотя бы одну региональную ячейку, но этого сделано не было. А значит, деятельность ЗОВа по планированию референдума была формальной", - заявила гособвинитель.

Защита настаивала на том, что ЗОВ был самостоятельной организацией, его деятельность полностью соответствовала закону, а вывод о связи с АВН основан лишь на совпадении состава и похожей символике. Кроме того, ЗОВ существовал и до запрета АВН.

Результаты экспертиз по ходатайству защиты прокуратура просит игнорировать - как и показания свидетелей

Во время суда были проведены экспертизы - по ходатайству защиты. Специалист по компьютерной экспертизе Ян Городецкий проанализировал переписку фигурантов дела и пришел к выводу, что ЗОВ был основан независимо от АВН, а лингвист Ирина Левонтина сочла, что публичная агитация группы не содержала противоправных призывов.

Однако гособвинитель рекомендовала суду "критически" отнестись к результатам этих экспертиз. Также она попросила суд не принимать во внимание показания двух десятков свидетелей защиты, в том числе оппозиционера Алексея Навального, так как никто из них не дал исчерпывающего ответа на вопросы гособвинения.

"Дело о референдуме"

Сотрудник правоохранительных органов обнаружил в 2014 году агитационный ролик ЗОВа, начал общаться с активистами под видом жителя Крыма Сергея Давыденко и узнал о подготовке референдума за принятие закона "О суде народа". Его приняли в организацию и поручили привлекать в нее новых сторонников. После года разработки руководители ЗОВа были задержаны.

Соколова задержали в июне 2015 года. Он своей вины не признает и считает, что его преследуют за профессиональную деятельность в РБК и написание диссертации об исследовании "коррупционных потерь государства при реализации проектов госкорпораций "Роснано", "Ростех", "Олимпстрой" и "Росатом".

В декабре 2015 года президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента РБК о его коллеге, находящемся в СИЗО, пообещал разобраться в ситуации. Однако через год на повторный вопрос глава государства заявил, что "раз ничего не изменилось, значит, не все там так просто".

В поддержку Соколова выступали организация "Репортеры без границ" , уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, находившаяся на этом посту до нее Элла Памфилова, президентский Совет по правам человека и правозащитный центр "Мемориал".

Защита Соколова обжаловала в Европейском суде по правам человека его заключение под стражу.

Доказательная база, однако, в этом деле вообще отсутствует - ссылки на сайты и на намерения... А где событие преступления под названием "экстремизм"?!

Что было главным в заседании 13 июля, предшествовавшего оглашению приговора Соколову? Стало ясно, что Криворучко «гонит события» и закончит судебный этап «представление доказательств» в этот день и назначит прения. В прениях обвинители и защитники с подсудимыми оперируют рассмотренными в суде доказательствами.

Но где они? Ведь согласно статье 83 УПК РФ доказательствами являются протоколы судебных действий, а деле ИГПР ЗОВ протоколы судебных заседаний особенно важны, поскольку доказательствами вины и невиновности подсудимых на 95% являются показания свидетелей, а эти показания официально зафиксированы только в протоколах! И Защита ходатайствовала и ходатайствовала ознакомить её с протоколами до прений, чтобы иметь возможность оперировать доказательствами из протколов.

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