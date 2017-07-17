Более четырёх тысяч граждан РФ подозреваются Турцией в связях с игиловцами

Власти Турции запретили въезд в страну 4 128 гражданам России, подозреваемым в связях с террористами из "Исламского государства" (запрещено в РФ) и пытавшимися попасть в Сирию. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте Министерства внутренних дел Турции.

Как говорится в докладе, в этот список попали лица, "связанные с международным терроризмом или сообщившие о поездке в зоны конфликта в Сирии". Россия возглавляет топ-10 стран по количеству арестованных или депортированных с 2011 года из Турции граждан, пытавшихся пересечь границу с Сирией, - 804 человека. На втором месте - Индонезия, на третьем - Таджикистан, на пятом - Иран.

РФ попала в число лидеров среди стран, граждан которых подозревают в причастности к террористической деятельности. На первом месте Саудовская Аравия (7523 человека), на втором Тунис (4 605 человек), на третьем - Россия (4 128 человек).

Из европейских стран в списке лидирует Франция (2622 человека), Бельгия (1519), Великобритания (1172), Германия (657) и Голландия (520). Всего в списке 53 781 человек из разных стран.

Доклад посвящен мерам, предпринимаемым силовиками для борьбы с террористами. В 2011 году были закрыты 12 аффилированных с ИГ ассоциаций и 2564 аккаунта в соцсетях, пропагандировавших деятельность этой группировки.

Иностранные террористы используют Турцию как транзитную страну. Как говорится в докладе, они прибывают самолетами Стамбула и Антальи, а также наземным и морским транспортом из Греции, Болгарии, Азербайджана и Грузии.

Тем временем сегодня стало известно, что лидер "Исламского государства" (запрещено в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, которого Министерство обороны РФ похоронило месяц назад, скорее всего, жив и находится к югу от города Ракка, сообщает Reuters со ссылкой на главу разведывательного управления и группы по борьбе с терроризмом в региональном правительстве Иракского Курдистана Лахура Талабани.

Талабани сказал, что уверен в этом на 99%. "Аль-Багдади определенно жив, он не умер. Мы располагаем информацией о том, что он жив. Мы уверены в этом на 99%", - сказал он.

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