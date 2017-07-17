Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Руководитель департамента природопользования Кульбачевский хочет подарить ООО «Фалькон Трейдерс» миллионы налогоплательщиков?

Опубликовано 17.07.2017 автором Александра Андреева в разделе комментариев 0

беспредел москва собянин парки
Руководитель департамента природопользования Кульбачевский хочет подарить ООО &#171;Фалькон Трейдерс&#187; миллионы налогоплательщиков?

Во второй половине мая 2017 года ООО «Фалькон Трейдерс» начала громить парк усадьбы Строгановых на Яузе – территорию объекта культурного наследия федерального значения, природный комплекс, предназначенный к созданию особо охраняемой природной территории. Были вырублены десятки деревьев, еще больше деревьев – повреждены, уничтожены тысячи квадратных метров плодороднейшей лесной почвы.

19 мая 2017 года сотрудники Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы обследовали парк, зафиксировали происходящую в нем катастрофу и возбудили административное дело. По предварительным оценкам, сумма штрафа в отношении ООО «Фалькон Трейдерс» составляет около 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

Административное расследование ведется уже почти 2 месяца. Сегодня руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил, что срок расследование продлен.

Между тем, срок, в течение которого ООО «Фалькон Трейдерс» можно привлечь к ответственности за уничтожение парка, стремительно истекает.

Согласно статье 4.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, «Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации ... в области охраны окружающей среды и природопользования...»

Если до 19 июля 2017 года Департамент природопользования не наложит на ООО «Фалькон Трейдерс» штраф, подрядчик, уничтожающий усадебный парк XVIII века, избежит ответственности. Кроме прекрасного парка Москва и москвичи лишатся 10 000 000 рублей.

Материал по теме:

"Фалькон Трейдерс" вырубает один из старейших московских парков. Пишем письма собянинским чинушам!



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вызов Стрелкова - ответ Навального
Вызов Стрелкова - ответ Навального
17.07.2017
Петиция за Нобелевскую премию Навальному набрала уже 5 тысяч подписей
Петиция за Нобелевскую премию Навальному набрала у...
17.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Крупнейшие банки заявили о выходе из Ассоциации российских банков (2)
ФАС обязала сотовых операторов отменить внутренний роуминг (0)
Руководитель департамента природопользования Кульбачевский хочет подарить ООО «Фалькон Трейдерс» миллионы налогоплательщиков? (0)
Более четырёх тысяч граждан РФ подозреваются Турцией в связях с игиловцами (0)
Журналисту Александру Соколову хотят дать за референдум "левофронтовский" срок - 4 года колонии (3)
Аль-Багдади рановато похоронили в Кремле и в Сирии: его видели под Раккой курды (0)
Миллионер Песков готов запретить дочке краснодарской судьи то, что разрешает своей (3)
Петиция за Нобелевскую премию Навальному набрала уже 5 тысяч подписей (0)
Думаки-миллионеры не желают отдавать "санкционку" нуждающимся - только бульдозерам! (2)
В Уфе уволили замначальника антикоррупционного управления МВД, не сумевшего объяснить доход в 200 млн рублей (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Ловцу покемонов Соколовскому место в списке слабоумных
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Братья и сёстры
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Назван масштаб собянинских разрушений в Москве
Дарья Митина Дарья Митина: Тoлoкoнникoв
Максим Калашников Максим Калашников: О кубаноидной судье и панораме кризиса
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss