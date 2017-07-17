Руководитель департамента природопользования Кульбачевский хочет подарить ООО «Фалькон Трейдерс» миллионы налогоплательщиков?

Во второй половине мая 2017 года ООО «Фалькон Трейдерс» начала громить парк усадьбы Строгановых на Яузе – территорию объекта культурного наследия федерального значения, природный комплекс, предназначенный к созданию особо охраняемой природной территории. Были вырублены десятки деревьев, еще больше деревьев – повреждены, уничтожены тысячи квадратных метров плодороднейшей лесной почвы.

19 мая 2017 года сотрудники Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы обследовали парк, зафиксировали происходящую в нем катастрофу и возбудили административное дело. По предварительным оценкам, сумма штрафа в отношении ООО «Фалькон Трейдерс» составляет около 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

Административное расследование ведется уже почти 2 месяца. Сегодня руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил, что срок расследование продлен.

Между тем, срок, в течение которого ООО «Фалькон Трейдерс» можно привлечь к ответственности за уничтожение парка, стремительно истекает.

Согласно статье 4.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, «Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации ... в области охраны окружающей среды и природопользования...»

Если до 19 июля 2017 года Департамент природопользования не наложит на ООО «Фалькон Трейдерс» штраф, подрядчик, уничтожающий усадебный парк XVIII века, избежит ответственности. Кроме прекрасного парка Москва и москвичи лишатся 10 000 000 рублей.

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