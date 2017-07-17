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Московский листок

ФАС обязала сотовых операторов отменить внутренний роуминг

Опубликовано 17.07.2017 в разделе комментариев 0

ФАС обязала сотовых операторов отменить внутренний роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание операторам связи "Вымпелком", МТС, "Мегафон" и "Т2 Мобайл" отменить роуминг внутри России.

В антимонопольном ведомстве считают, что сотовые компании установив разные тарифы на услуги связи в домашнем регионе и поездках по России нарушили п. 6 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» (Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением).

Как отмечает ФАС, в настоящее время «большая четверка» предлагает своим клиентам четыре категории тарифных предложений. "Чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках", - указывает ведомство. В ведомстве считают, что поддержание разных тарифов ни экономически, ни технологически не обоснованы.

Согласно предупреждению, операторы связи должны изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен, в течение 14 дней с момента получения предупреждения.

Если операторы "большой четверки" не отменят внутренний роуминг, Федеральная антимонопольная служба может кроме штрафа взыскать с них необоснованно полученный доход.

"У антимонопольного органа есть еще такой инструмент как перечисление в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода, мы вправе применить эту норму", - цитирует Интерфакс начальника управления контроля связи и ИТ Елену Заеву.

По ее словам, если операторы выполнят требование ФАС, то административная ответственность в виде штрафа не наступит.

"Если в последующем ФАС возбуждает дело и комиссия принимает решение о факте нарушения антимонопольного законодательства вне зависимости от последующего сценария (обжалуется/не обжалуется) наступает административная ответственность в виде штрафа", - отметила она.

 



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