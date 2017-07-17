Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Крупнейшие банки заявили о выходе из Ассоциации российских банков

Опубликовано 17.07.2017 в разделе комментариев 2

Крупнейшие банки заявили о выходе из Ассоциации российских банков

Крупнейшие российские кредитные организации - Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк и ФК "Открытие"- заявили о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ).

"Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации", - цитирует Интерфакс совместный пресс-релиз банков.

В документе отмечается, что многочисленные предложения членов ассоциации о кадровых изменениях в руководстве АРБ и изменении ее принципов не были услышаны. По словам банкиров, кредитные организации перестали привлекаться к участию в подготовке важнейших документов, определяющих направления деятельности ассоциации. Наличие же в составе ассоциации небанковских членов с иными интересами привело к потере статуса АРБ как банковского объединения, считают в кредитной организации.

В сообщении также подчеркивается, что в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается. "Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами. Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер", - отмечается в заявлении.

В сообщении также отмечается, что банки будут искать новые формы взаимодействия с ЦБ и госорганами. Одним из видов взаимодействия может стать новое профессиональное объединение, отмечают банкиры.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Капсаицин 2401 написал 17.07.2017 18:25
Распад. Гангрена. Шанкр.
Азс перестают принимать банковские карты. Девальвация. Дефицит лекарств, продуктов. Мародерство полиции. Задержки зарплат и выплат довольствия.
А Владимир Владимировичу до лампочки, как и Баранову.
Один нацилидер, другой публицист.
Русские с примесью.
Ответить
ух, ты!
Вадим написал 17.07.2017 18:15
А по морде его не пробовали?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вызов Стрелкова - ответ Навального
Вызов Стрелкова - ответ Навального
17.07.2017
Петиция за Нобелевскую премию Навальному набрала уже 5 тысяч подписей
Петиция за Нобелевскую премию Навальному набрала у...
17.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Крупнейшие банки заявили о выходе из Ассоциации российских банков (2)
ФАС обязала сотовых операторов отменить внутренний роуминг (0)
Руководитель департамента природопользования Кульбачевский хочет подарить ООО «Фалькон Трейдерс» миллионы налогоплательщиков? (0)
Более четырёх тысяч граждан РФ подозреваются Турцией в связях с игиловцами (0)
Журналисту Александру Соколову хотят дать за референдум "левофронтовский" срок - 4 года колонии (3)
Аль-Багдади рановато похоронили в Кремле и в Сирии: его видели под Раккой курды (0)
Миллионер Песков готов запретить дочке краснодарской судьи то, что разрешает своей (3)
Петиция за Нобелевскую премию Навальному набрала уже 5 тысяч подписей (0)
Думаки-миллионеры не желают отдавать "санкционку" нуждающимся - только бульдозерам! (2)
В Уфе уволили замначальника антикоррупционного управления МВД, не сумевшего объяснить доход в 200 млн рублей (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Ловцу покемонов Соколовскому место в списке слабоумных
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Братья и сёстры
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Назван масштаб собянинских разрушений в Москве
Дарья Митина Дарья Митина: Тoлoкoнникoв
Максим Калашников Максим Калашников: О кубаноидной судье и панораме кризиса
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss