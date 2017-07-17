Крупнейшие банки заявили о выходе из Ассоциации российских банков

Крупнейшие российские кредитные организации - Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк и ФК "Открытие"- заявили о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ).

"Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации", - цитирует Интерфакс совместный пресс-релиз банков.

В документе отмечается, что многочисленные предложения членов ассоциации о кадровых изменениях в руководстве АРБ и изменении ее принципов не были услышаны. По словам банкиров, кредитные организации перестали привлекаться к участию в подготовке важнейших документов, определяющих направления деятельности ассоциации. Наличие же в составе ассоциации небанковских членов с иными интересами привело к потере статуса АРБ как банковского объединения, считают в кредитной организации.

В сообщении также подчеркивается, что в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается. "Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами. Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер", - отмечается в заявлении.

В сообщении также отмечается, что банки будут искать новые формы взаимодействия с ЦБ и госорганами. Одним из видов взаимодействия может стать новое профессиональное объединение, отмечают банкиры.