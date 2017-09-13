Удальцова задержали за одиночный пикет у Госдумы

Оппозиционер Сергей Удальцов задержан на одиночном пикете у здания Госдумы на Тверской улице в Москве, об этом сообщила его жена Анастасия Удальцова. "Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД", - написала она в своем Twitter.

По ее словам, полиция задержала Удальцова и Алексея Воронцова, который непосредственно стоял с плакатом. "Это был одиночный пикет, Сергей в момент задержания стоял рядом", - рассказала Удальцова агентству Интерфакс.

Она напомнила, что серия одиночных пикетов у Госдумы проводилась с требованием проведения широкой амнистии к 100-летию революции.

Напомним, в августе этого года Сергей Удальцов, отсидев 4,5 г. по «Болотному делу», вышел на свободу. В 2014 г. Мосгорсуд приговорил Удальцова и Леонида Развозжаева к 4,5 г. лишения свободы за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 г. и подготовку новых беспорядков.