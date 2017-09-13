Удальцова задержали за одиночный пикет у Госдумы

Оппозиционер Сергей Удальцов задержан на одиночном пикете у здания Госдумы на Тверской улице в Москве, об этом сообщила его жена Анастасия Удальцова. "Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД", - написала она в своем Twitter.
По ее словам, полиция задержала Удальцова и Алексея Воронцова, который непосредственно стоял с плакатом. "Это был одиночный пикет, Сергей в момент задержания стоял рядом", - рассказала Удальцова агентству Интерфакс.
Она напомнила, что серия одиночных пикетов у Госдумы проводилась с требованием проведения широкой амнистии к 100-летию революции.
Напомним, в августе этого года Сергей Удальцов, отсидев 4,5 г. по «Болотному делу», вышел на свободу. В 2014 г. Мосгорсуд приговорил Удальцова и Леонида Развозжаева к 4,5 г. лишения свободы за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 г. и подготовку новых беспорядков.
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Иудальцов написал 13.09.2017 12:47
смешно все это! написал 13.09.2017 12:30
Василий(4) написал 13.09.2017 11:00
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https://image.ibb.co/ks8Mgv/339rrlc_0.jpg
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http://i65.tinypic.com/339rrlc.jpg
про ШИРОКУЮ амнистию написал 13.09.2017 10:51
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Право, было б интересно, если б Иван Непомнящих и Удальцов рассказали друг другу, как каждый из них отбывал тюремный срок - многое прояснилось бы...
про Удальцова написал 13.09.2017 10:29