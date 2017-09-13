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Московский листок

Доходы американцев в 2016 году достигли исторического максимума

Опубликовано 13.09.2017 в разделе комментариев 8

Доходы американцев в 2016 году достигли исторического максимума

Средний доход американских домохозяйств в 2016 году превысил $59,0 тыс., став максимальным за все время подобных наблюдений с 1967 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на доклад Бюро переписей США.

Доход домохозяйств в 2016 году вырос почти по всем крупнейшим расовым и этническим группам населения США: у белого населения — на 2%, чернокожего — на 5,7%, латиноамериканского — на 4,3%. Доходы домохозяйств населения азиатского происхождения остались в 2016 году на уровне 2015 года.

В 2016 году за чертой бедности в США проживало 40,6 млн человек, или 12,7% от общего населения. В 2016 году порог бедности в США составлял $12 228 в год на одного человека, на бездетную семью из двух человек $15 569 в год, на семью из трех человек (двое взрослых и один ребенок) — $19 318, на семью из четырех человек (двое взрослых и двое детей) — $25 160. При этом количество населения, проживающего за чертой бедности, в 2016 году сократилось на 0,8% к предыдущему году (на 2,5 млн человек). По сравнению с 2014 годом бедных в США стало меньше на 6 млн человек.

Отметим, что согласно данным ВШЭ, средний доход семьи в России в прошлом году составил 525600 руб. (около $9 тыс.), что в 6,5 раз меньше дохода американской семьи.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: 525.600 т.р. средняя !
В лад написал 13.09.2017 20:11
Милок! А не ты ли 30 лет назад хлопал в ладошки "деРЬмократу и алкашу ЕБНу-вот они плоды перестройки !
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правительство и президента РФ в США
на правление отправить написал 13.09.2017 20:00
чтобы америкосам жизнь медом не казалась и пусть они там мутят свои реформы .
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525.600 т.р. средняя !
а моя пенсия написал 13.09.2017 19:51
за год 120.000т.р.
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(без названия)
В лад написал 13.09.2017 19:44
У америкосов нет 6 соток, где они могли бы выращивать редиску, морковку и т.д.
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(без названия)
Журналист написал 13.09.2017 17:38
А давайте вопрос зарплат переведем в плоскость сравниваемых фигур: сравним военный завод в параше и в пиндосне.
Изначально имеем: стоимость конечной продкции более-менее в одном ценовом диапазоне и якобы конкурентнта.
Сравним зарплаты и издержки производства: обычный рабочий в пиндосне на таком заводе получает порядка 80К+ баксов в год и больше. В параше даже мастер или нач цеха получают в диапазоне 17-30тыс руб в месяц!!!!
Первый вопрос: где ***** бабло оседает?
Первый ответ: все бабло оседает в москве-паразит-тауне, то что не осело там, оседает в карманах директора завода.
Тут еще надо учесть такую тонкость: ни одна военная продукция параша-заводов не производится по технологии! Что означает- покупать ее опасно и ненадежно! Суть в том, что оборудования на параша-заводах не достаточно( при этом все оно - импортное) поэтому, технология на 100% не соблюдается! не соблюдение технологии обусловленно объемом заказов и как следствие - некомпетентностью руководства ни заводов, ни впк параши;
Так что покупая продукцию параши, вы ставите свою страну на грань уничтожения!
И кстати о зарплатах: где сука разница в зарплатах???
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(без названия)
стоик918 написал 13.09.2017 12:35
сортирный Карлик ворует в 6,5 раз меньше чем Трамп ?
Видимо, Трамп вообще не ворует - иначе давно бы сидел ?
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(без названия)
Reporter написал 13.09.2017 11:45
С какого бы перепуга доход в параше 525600 руб???
В параше, на территориях оккупированных маскалем-паразитом, средняя зарплата (в случае если есть работа! у более 30% ее нет!) составляет от 15-20тыс руб. Соответственно средний доход "домохозяйства"(какие домохозяйства в параше??!!!) будет составлять 30-35тыс руб в месяц и соответственно 360-420тыс руб в год или 6К баксов в год! - это даже меньше, чем получает квалифицированный инженер в пиндосне за месяц!
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(без названия)
Мещанин написал 13.09.2017 11:40
Если где-то прибыло, значит где-то убыло.. (закон сохранения энергии)
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