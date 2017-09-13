Доходы американцев в 2016 году достигли исторического максимума

Средний доход американских домохозяйств в 2016 году превысил $59,0 тыс., став максимальным за все время подобных наблюдений с 1967 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на доклад Бюро переписей США.

Доход домохозяйств в 2016 году вырос почти по всем крупнейшим расовым и этническим группам населения США: у белого населения — на 2%, чернокожего — на 5,7%, латиноамериканского — на 4,3%. Доходы домохозяйств населения азиатского происхождения остались в 2016 году на уровне 2015 года.

В 2016 году за чертой бедности в США проживало 40,6 млн человек, или 12,7% от общего населения. В 2016 году порог бедности в США составлял $12 228 в год на одного человека, на бездетную семью из двух человек $15 569 в год, на семью из трех человек (двое взрослых и один ребенок) — $19 318, на семью из четырех человек (двое взрослых и двое детей) — $25 160. При этом количество населения, проживающего за чертой бедности, в 2016 году сократилось на 0,8% к предыдущему году (на 2,5 млн человек). По сравнению с 2014 годом бедных в США стало меньше на 6 млн человек.

Отметим, что согласно данным ВШЭ, средний доход семьи в России в прошлом году составил 525600 руб. (около $9 тыс.), что в 6,5 раз меньше дохода американской семьи.